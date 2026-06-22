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米克拉升級為強颱！預測路徑再東偏對台灣影響變小

米克拉正處強度巔峰！颱風眼清晰、結構完整

米克拉颱風最新120小時暴風侵襲機率

▲中央氣象署今（22）日20點公布最新的「120小時颱風暴風侵襲機率」。（圖／中央氣象署）

「颱風暴風侵襲機率」是什麼意思

第7號颱風「米克拉」強度再度提升！據中央氣象署資訊，米克拉颱風在今（22）日20時時增強為強烈颱風，而最新路徑預測顯示，米克拉將在明（23）日至週三（24日）將逐漸北轉，本週四會相對接近台灣的時間點，屆時受到颱風外圍環流影響，西半部及宜蘭降雨會有所增加。今（22）日20時的米克拉颱風的中心位置在北緯 18.1 度，東經 126.1 度，以每小時15公里速度，向西北進行。中心氣壓925百帕，近中心最大風速每秒51公尺，瞬間最大陣風每秒 63 公尺，七級風平均暴風半徑 180 公里(西北側 180 公里、東北側 200 公里、西南側 150 公里、東南側 180 公里)，十級風平均暴風半徑 60 公里(西北側 60 公里、東北側 70 公里、西南側 50 公里、東南側 60 公里)。但根據氣象署觀測，目前「米克拉」位於台灣東南方海面上，朝西北西移動，週二、週三太平洋高壓減弱東退，米克拉將逐漸轉北再往東北方向前進，週四雖相對接近台灣，但暴風半徑僅180公里，因此後續發布海上颱風警報機率偏低。週五至週六米克拉遠離，北方鋒面接近，西半部及宜蘭降雨持續，花東午後仍有短暫雷陣雨。下週日至週一鋒面遠離，環境為西南風，南部不定時有降雨，其他地區午後也有短暫雷陣雨。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」也表示，「米克拉正式成為今年第２個強烈颱風！從衛星雲圖來看，米克拉的雲系範圍與臺灣差不多大，颱風眼清晰、結構相當完整。目前仍處於有利增強環境之中，未來24小時將是他的巔峰狀態。」不過，米克拉颱風北方有大範圍乾空氣盤，台灣颱風論壇指出，隨著明（23）日逐漸北轉、往較高緯度移動過程中將不時受到乾空氣侵入影響加上風切增強等不利因素都有機會破壞颱風核心結構並加速減弱。中央氣象署今（22）日20點公布最新的「120小時颱風暴風侵襲機率」，目前台灣本島的侵襲機率都已經降為0%，離島最高的則是綠島、蘭嶼的1%。颱風暴風侵襲機率是指未來120小時「颱風七級風暴風」侵襲該處的機率，例如：某縣市的颱風暴風侵襲機率80％，即代表該縣市在預測時間範圍內，在過去五年氣象署官方預測類似路徑100次之中，颱風七級風暴風侵襲該處之案例有80次。