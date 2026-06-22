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▲2026年世界盃F組第2輪次6月21日開踢，日本交手突尼西亞。（圖／翻攝自FIFA官網）

2026世界盃6/23約旦與阿爾及利亞基本資訊



比賽對戰：約旦與阿爾及利亞

比賽時間：2026年6月23日上午11：00

比賽地點：美國舊金山灣區體育場 比賽對戰：約旦與阿爾及利亞比賽時間：2026年6月23日上午11：00比賽地點：美國舊金山灣區體育場

2026世界盃J組戰績表

排名 球隊 戰績（勝－敗－和） 進球（失球） 積分 1 阿根廷 1－0－0 3（0） 3 2 奧地利 1－0－0 3（1） 3 3 約旦 0－1－0 1（3） 0 4 阿爾及利亞 0－1－0 0（3） 0

約旦VS阿爾及利亞戰力焦點分析

▲約旦前鋒阿里·奧爾萬（Ali Olwan）（右）在下半場攻入隊史首顆世界盃正賽進球，這無疑為這支新軍注入強大的信心。（圖／美聯社／達志影像）

▲阿爾及利亞功勳隊長馬赫雷斯（Riyad Mahrez）在第64分鐘才替補登場。面對必須取勝的約旦，總教練佩特科維奇（Vladimir Petković）預計會將這位擁有極強創造力與大賽經驗的前英超球星排入先發，領銜邊路進攻。（圖／美聯社／達志影像）

歷史對戰與關鍵數據

約旦VS阿爾及利亞預計先發名單與傷兵名單

約旦VS阿爾及利亞之戰亮點與結果預測

2026世界盃約旦國家隊球員名單

2026世界盃阿爾及利亞國家隊球員名單

2026世界盃J組賽程表

比賽日期 比賽時間 對戰組合 6月17日（三） 03:00 法國3：1塞內加爾 6月17日（三） 06:00 挪威4：1伊拉克 6月23日（二） 05:00 法國 vs 伊拉克 6月23日（二） 08:00 挪威 vs 塞內加爾 6月27日（六） 03:00 挪威 vs 法國 6月27日（六） 03:00 塞內加爾 vs 伊拉克

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世界盃J組賽事也進入第2輪，迎來一場至關重要的生死戰，首輪吞下敗仗的約旦與阿爾及利亞，將於舊金山灣區體育場（Levi's Stadium）正面對決，考量到同組對手實力，本場敗方可能面臨被淘汰命運。《NOWNEWS》為各位整理2026年世界盃約旦VS阿爾及利亞戰力分析、預測先發名單及轉播資訊懶人包。歷史首球的士氣激勵： 儘管首戰落敗，但約旦展現了極佳的防守反擊戰術，前鋒阿里·奧爾萬（Ali Olwan）在下半場攻入約旦隊史首顆世界盃正賽進球，這無疑為這支新軍注入強大的信心。反擊雙箭頭： 主帥塞拉米（Jamal Sellami）將繼續依賴效力於法甲雷恩的球星穆薩·塔馬里（Mousa Al-Tamari）以及奧爾萬的個人突破與推進能力。約旦在首戰控球率僅33%情況下創造11次射門，其反擊的高效性是撕開阿爾及利亞防線的利器。定位球防守漏洞： 約旦在首戰的崩盤源於後期的定位球失誤（一記烏龍球與傷停補時的手球點球）。如何在高對抗下保持90分鐘的專注度，並改善定位球防守，是約旦能否拿分的關鍵。馬赫雷斯重回先發： 首戰對陣阿根廷時，功勳隊長馬赫雷斯（Riyad Mahrez）在第 64 分鐘才替補登場。面對必須取勝的約旦，總教練佩特科維奇（Vladimir Petković）預計會將這位擁有極強創造力與大賽經驗的前英超球星排入先發，領銜邊路進攻。多點開花的進攻天賦： 除了馬赫雷斯，阿爾及利亞前線還坐擁阿明·古伊里（Amine Gouiri）與穆罕默德·阿穆拉（Mohamed Amoura）等極具衝擊力的鋒線好手。首戰遭到零封的阿爾及利亞，勢必會在本場比賽中展現更強的控球主導權與進攻侵略性。經驗與身價優勢： 作為第五次參與世界盃的球隊，阿爾及利亞在整體球員身價和國際大賽經驗上都明顯優於初出茅廬的約旦。兩隊在男子成年國家隊歷史上僅有過3次官方交手，有趣的是，雙方的歷史戰績呈現完全平手（1勝1平1負）。兩隊上一次碰面已經要追溯到22年前：2004年5月30日（友誼賽）：阿爾及利亞1：1約旦1988年7月14日（阿拉伯盃）：約旦2：1阿爾及利亞1974年9月29日（庫奈特拉盃）：阿爾及利亞6：0約旦對戰觀測： 過去的交手紀錄因年代久遠，對這場現代世界盃的參考價值有限。這也是兩隊首次在世界盃正賽舞台上強烈碰撞。約旦：後防大將納西卜（Abdallah Nasib）在首戰不敵奧地利的比賽中因傷提前退場，目前仍處於醫療團隊的評估階段，本場出戰成疑。若他無法及時復出，預計將由阿爾魯桑（Saed Al-Rousan）頂替三中衛的其中一個席次。阿爾及利亞：首戰前曾有輕傷疑慮的本塞拜尼（Ramy Bensebaini）、門將盧卡·齊達內（Luca Zidane）以及哈吉·穆薩（Anis Hadj Moussa）皆已在上場比賽證明傷癒並首發上陣，目前陣中沒有主要的傷兵困擾。此外，首戰替補的核心隊長馬赫雷斯（Riyad Mahrez）與頭號射手阿穆拉（Mohamed Amoura）本場極可能重回先發。門將： 阿布萊拉（Yazeed Abulaila）後衛（三中衛）： 阿布阿爾納迪（Mohammad Abualnadi）、阿爾阿拉伯（Yazan Al-Arab）、阿爾魯桑（Saed Al-Rousan / 或 納西卜）中場/翼衛： 哈達德（Ehsan Haddad）、阿爾拉什丹（Nizar Al-Rashdan）、阿爾拉瓦比德（Noor Al-Rawabdeh）、阿布塔哈（Mohannad Abu Taha）進攻中場： 奧爾萬（Ali Olwan）、法庫里（Odeh Fakhoury）前鋒： 穆薩·塔馬里（Mousa Al-Tamari）門將： 盧卡·齊達內（Luca Zidane）後衛： 貝爾加利（Rafik Belghali）、曼迪（Aissa Mandi）、本塞拜尼（Ramy Bensebaini）、艾特-努里（Rayan Aït-Nouri）中場： 布達烏伊（Hicham Boudaoui）、澤魯基（Ramiz Zerrouki）、馬扎（Ibrahim Maza）前鋒： 馬赫雷斯（Riyad Mahrez）、阿穆拉（Mohamed Amoura / 或 古伊里）、沙伊比（Fares Chaïbi）根據 Opta 超級電腦的賽前大數據模擬，阿爾及利亞本場比賽的勝率高達 60.7%，約旦勝率僅 17.6%，雙方握手言和的機率為 21.7%。亞齊德·阿布萊拉（Yazeed Abulaila / 效力球隊：海珊 Al-Hussein）阿卜杜拉·法胡里（Abdullah Al-Fakhouri / 效力球隊：瓦赫達特 Al-Wehdat）努爾·巴尼·阿提亞（Noor Bani Attiah / 效力球隊：費薩利 Al-Faisaly）🛡️阿卜杜拉·納西卜（Abdallah Nasib / 效力球隊：扎瓦拉 Al-Zawraa）伊赫桑·哈達德（Ehsan Haddad，隊長 / 效力球隊：海珊 Al-Hussein）薩耶德·羅桑（Saed Al-Rosan / 效力球隊：海珊 Al-Hussein）薩利姆·奧拜德（Saleem Obaid / 效力球隊：海珊 Al-Hussein）亞贊·阿拉伯（Yazan Al-Arab / 效力球隊：FC首爾 FC Seoul）穆罕默德·阿布納迪（Mohammad Abualnadi / 效力球隊：雪蘭莪 Selangor FC）胡薩姆·阿布達哈卜（Husam Abu Dahab / 效力球隊：費薩利 Al-Faisaly）阿納斯·巴納維（Anas Banawi / 效力球隊：費薩利 Al-Faisaly）穆罕納德·阿布塔哈（Mohannad Abu Taha / 效力球隊：空軍俱樂部 Al-Quwa Al-Jawiya）穆罕默德·阿布哈希什（Mohammad Abu Hasheesh / 效力球隊：卡爾馬 Al-Karma）⚙️努爾·拉瓦布達（Noor Al-Rawabdeh / 效力球隊：雪蘭莪 Selangor FC）尼扎爾·拉什丹（Nizar Al-Rashdan / 效力球隊：卡達SC Qatar SC）易卜拉欣·薩阿德（Ibrahim Saadeh / 效力球隊：卡爾馬 Al-Karma）拉賈伊·阿耶德（Rajaei Ayed / 效力球隊：海珊 Al-Hussein）馬哈茂德·馬爾迪（Mahmoud Al-Mardi / 效力球隊：海珊 Al-Hussein）阿梅爾·賈穆斯（Amer Jamous / 效力球隊：扎瓦拉 Al-Zawraa）穆罕默德·達伍德（Mohammad Al-Dawoud / 效力球隊：瓦赫達特 Al-Wehdat）穆薩·塔馬里（Mousa Al-Tamari / 效力球隊：雷恩 Stade Rennais）奧德·法胡里（Odeh Al-Fakhouri / 效力球隊：金字塔 Pyramids FC）穆罕默德·阿布扎拉伊克（Mohammad Abu Zrayq / 效力球隊：卡薩布蘭卡拉賈 Raja CA）阿里·阿扎伊澤（Ali Azaizeh / 效力球隊：沙巴布 AlShabab）易卜拉欣·薩布拉（Ibrahim Sabra / 效力球隊：薩格勒布火車頭 Lokomotiva Zagreb）阿里·奧爾萬（Ali Olwan / 效力球隊：塞利亞 Al-Sailiya）梅爾文·馬斯蒂爾（Melvin Mastil / 洛桑體育）奧薩馬·本博特（Oussama Benbot / 阿爾及爾美國人）盧卡·齊達內（Luca Zidane / 格拉納達）艾薩·曼迪（Aïssa Mandi / 里爾）阿什拉夫·阿巴達（Achraf Abada / 阿爾及爾美國人）穆罕默德·阿明·圖蓋（Mohamed Amine Tougaï / 突尼斯希望）齊內丁·貝萊德（Zineddine Belaïd / 卡比利）賈文·哈賈姆（Jaouen Hadjam / 伯恩年輕人）雷揚·艾特-努里（Rayan Aït-Nouri / 曼徹斯特城）拉菲克·貝爾加利（Rafik Belghali / 維羅納）拉米·本塞拜尼（Ramy Bensebaini / 多特蒙德）薩米爾·謝爾吉（Samir Chergui / 巴黎FC）拉米茲·澤魯基（Ramiz Zerrouki / 飛燕諾）霍塞姆·奧亞爾（Houssem Aouar / 吉達聯合）法里斯·沙伊比（Farès Chaïbi / 法蘭克福）希沙姆·布達烏伊（Hicham Boudaoui / 尼斯）納比爾·本塔萊布（Nabil Bentaleb / 里爾）易卜拉欣·馬扎（Ibrahim Maza / 勒沃庫森）亞辛·蒂特拉維（Yacine Titraoui / 沙勒羅瓦）利雅德·馬赫雷斯（Riyad Mahrez，隊長 / 吉達國民）阿明·古伊里（Amine Gouiri / 馬賽）阿尼斯·哈吉·穆薩（Anis Hadj Moussa / 飛燕諾）納迪爾·本布阿里（Nadhir Benbouali / 傑爾ETO）穆罕默德·阿穆拉（Mohamed Amoura / 沃爾夫斯堡）阿迪爾·布爾比納（Adil Boulbina / 杜海勒）法里斯·赫傑米斯（Farès Ghedjemis / 弗羅西諾內）