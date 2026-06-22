我是廣告 請繼續往下閱讀

美股週一（22日）開盤小幅走高，市場在持續關注美伊瑞士談判進展之際，整體情緒偏向樂觀。標普500指數開盤上漲約0.2%，道瓊工業指數勁揚逾200點（漲幅0.4%），那斯達克則幾乎平盤，羅素2000小型股指數同步上漲2.12%。布蘭特原油期貨週一翻黑，主因斡旋國卡達與巴基斯坦宣布，美伊雙方已就在60天內達成最終協議的路線圖取得共識，油價走低有助於緩解通膨壓力，對股市形成支撐。個股方面，記憶體大廠美光科技（Micron）大漲約5%，表現亮眼，市場預期其週三盤後發布的季度財報將有亮眼表現。反觀馬斯克旗下SpaceX則跌逾5%，延續連續第三個交易日下跌的走勢，IPO上市初期的熱潮正逐漸退燒。分析師指出，本週市場焦點將轉向密集的總體經濟數據，週四將公布5月PCE物價指數——這是聯準會最重視的通膨指標；週三有5月新屋銷售數據；週五則有密西根大學消費者信心指數修正值出爐。上週聯準會維持利率不變，但釋出更為鷹派的立場，幾乎有一半的FOMC委員預期年底前至少升息一次，市場對本次PCE數據的敏感度因此大幅提升，任何高於預期的通膨讀數，都可能再度引發升息疑慮，進而衝擊股市。整體而言，美股在美伊談判出現正面進展、油價走低的雙重利多支撐下，開盤維持小幅上漲格局，但那斯達克科技股相對疲軟，後續PCE通膨數據與美伊談判最終走向，將是本週左右大盤走向的兩大關鍵。