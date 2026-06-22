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▲關島東方海面的熱帶擾動94W在今（22）日晚間22時發展為熱帶性低氣壓。（圖／中央氣象署）

日本氣象廳今（22）日晚間發布最新烈風警報，關島附近海面有熱帶性低氣壓生成，預計最快明（23）日就可能增強為今年第8號颱風「無花果」(Higos，美國命名)。據路徑預測，未來無花果颱風生成之後，會先朝西北西到北北西移動再轉北，但距離台灣相當遙遠，並無直接影響。關島東方海面的熱帶擾動94W在今（22）日晚間22時發展為熱帶性低氣壓，日本氣象廳資料顯示，未來它的前進方向會朝西方緩慢前進，預計最快明（23）日就會增強為輕度颱風。天氣職人吳聖宇也表示，明（23）日到後天週三(24)日之間太平洋高壓勢力除了東退，還會短暫伸入米克拉颱風跟後方94W之間的空間內，給予米克拉颱風開始往北偏轉的推力，因此預估明天到後天之間米克拉颱風會先減速短暫停滯後逐漸轉向往北北西到偏北方向移動，朝向台灣以東、琉球八重山群島以南海域前進。與此同時，後方的94W則是持續向西北西方向移動並繼續發展，大致趨向日本南方遠海。