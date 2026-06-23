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波士頓塞爾提克隊的季後賽崩盤餘波盪漾，當家球星傑倫·布朗（Jaylen Brown）似乎因為季後賽淘汰後的一番言論，正式將自己送上了交易談判桌。據多方消息指出，塞爾提克為了全力追逐密爾瓦基公鹿隊的超級球星「字母哥」阿德托昆博（Giannis Antetokounmpo），已將布朗列為交易包裹，這場NBA選秀大會前的震撼彈，震驚了整個聯盟。塞爾提克在今年季後賽握有3：1領先優勢下，慘遭費城76人隊大逆轉淘汰。賽後，傑倫·布朗公開稱 2025-26賽季是他職業生涯中「最喜歡的一年」。這番言論被外界解讀為對隊友塔圖姆（Jayson Tatum）的冷嘲熱諷——畢竟該賽季塔圖姆因阿基里斯腱傷勢缺席了前 62 場比賽，布朗才因此獲得了成為球隊第一得分選擇的機會。ESPN資深分析師、資深教練賽斯·格林伯格（Seth Greenberg）在節目《Get Up》中直言不諱地表示：「布朗完全是因為他在季後賽出局後的反應，才讓自己進入了交易市場。」格林伯格進一步指出，布朗的言論變相暗示了他與塔圖姆在隊內存在競爭關係，而這無疑加劇了塞爾提克高層重新評估雙核陣容的決心，並認為塔圖姆與阿德托昆博的組合在籃球適配度上更為理想。隨著NBA選秀大會進入最後倒數，公鹿隊被預期極有可能在週二前將阿德托昆博交易出去。目前爭奪戰已進入「決賽圈」，塞爾提克與邁阿密熱火隊是兩支談判最積極的球隊。ESPN記者溫霍斯特（Brian Windhorst）明確指出：「如果阿德托昆博在接下來的24小時內被交易，那對象很可能就是波士頓或邁阿密。」消息指出，塞爾提克已將傑倫·布朗放上談判桌作為主要籌碼，這一動作徹底改變了談判局勢。雖然熱火隊以希羅（Tyler Herro）等多名年輕球員與選秀權進行猛烈追擊，但塞爾提克提供的「全明星等級」即戰力，顯然更符合公鹿隊在後字母哥時代的重建需求。對於公鹿而言，阿德托昆博在10月1日前無法簽署續約，且球隊若不希望未來陷入被動，現在正是重啟重建的「自然時機」。儘管目前關於具體的交易包裝尚未完全定案，但聯盟消息源透露，公鹿隊不僅要求獲得選秀權補強未來，更傾向於透過交易獲得能夠直接填補陣容空缺的實力球員。傑倫·布朗作為2024年總冠軍賽MVP，其合約狀態與技術特點，確實讓塞爾提克在談判中佔據了關鍵優勢。隨著選秀大會迫在眉睫，塞爾提克高層已鐵了心要透過這場豪賭重塑球隊未來，而布朗這段在波士頓充滿輝煌卻又充滿爭議的時光，似乎已接近尾聲。