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今天天氣：全台晴到多雲 高溫飆37度

▲周三前，全台天氣都是晴到多雲，周四、周五水氣增加，中南部迎風面、各地午後雷陣雨機率提高。（圖／中央氣象署）

今天空氣品質

明天天氣：米克拉颱風掃水 雨區範圍擴大

▲米克拉颱風已經增強為強烈颱風，其最新路徑預測將再度東偏，對台灣影響變小。（圖／中央氣象署）

一周天氣：米克拉颱風路徑大轉彎 周三、周四恐發海警

中央氣象署表示，米克拉颱風（國際命名：Mekkhala）昨（22）日晚間升級為強烈颱風，周三、周四（6月24日至6月25日）最接近台灣，不過最新路徑往東修正，發布海上颱風警報的機率偏低，但受到颱風外圍環流及後續鋒面南移影響，周四至周六（6月27日）全台天氣不穩定。6月23日今天的天氣，氣象署指出，太平洋高壓影響，各地晴到多雲，高溫炎熱，只有山區有午後零星短暫雷陣雨，各地高溫普遍達32至36度，尤其大臺北、中南部內陸地區及花蓮縱谷局部有37度高溫發生的機率，紫外線指數偏強，容易達到過量或危險等級，各地清晨低溫約25至27度。中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東、澎湖竹苗、馬祖、金門北部環境部提及，環境風場為西南風，北部位於下風處，污染物稍易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升。中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及澎湖為「良好」等級；竹苗空品區及馬祖、金門為「普通」等級；北部空品區為「橘色提醒」等級。6月24日明天的天氣，各地仍為晴到多雲，高溫炎熱，尤其在大臺北盆地、中南部內陸地區及花東縱谷，感受上會更熱一些，南部內陸地區溫度可達37度左右；米克拉颱風位於臺灣東南方海面，花東可能有零星短暫陣雨，各地山區及南部則有局部午後短暫雷陣雨。氣象署提及，隨著太平洋高壓在今明兩天逐漸東退，米克拉颱風的移動速度將會放慢並出現轉向偏北移動的趨勢，預計周四會朝東北方向遠離台灣。由於預報路徑持續向東修正，且距離台灣預估仍有400、500公里，因此發布海警的機率降低。周三米克拉颱風逐漸來到台灣東方海面，水氣將開始增多，花東將出現不定時的短暫陣雨，而山區及南部則需留意午後雷陣雨。周四將是颱風最接近台灣的時刻，受到外圍雲系的影響，西半部及宜蘭地區天氣較不穩定，將有局部短暫陣雨或雷雨，花東地區則維持午後雷陣雨的型態。米克拉颱風在周四晚間開始逐漸遠離，但北方的鋒面系統將逐步南移至台灣北部海面，導致周四晚間到周六，全台各地仍維持較高的降雨機會。直到周日（6月28日），太平洋高壓再度向西延伸且鋒面北抬後，天氣才會逐漸好轉，重新恢復為典型的夏季天氣型態。