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▲張孝全國中時期的畢業照，當年的他大約15歲左右，男神模樣已經逐漸成形。（圖／網友授權提供，請勿任意翻攝）

張孝全在20日於公視、Netflix聯播的影集《欠妳的那場婚禮》飾演男主角、過氣樂團主唱「周可傑」，憑洗鍊的表演演活一位倒楣、窩囊的「廢柴中年男」，掀起網路烈討論，由於戲中有穿越情節，劇迷便翻出張孝全國中時期的畢業照，網友一看驚為天人，大呼：「救命啊！如果是我同學我會暗戀他！」一名劇迷在社群平台分享張孝全求學時期的泛黃舊照，可見翻拍的畢業紀念冊上，張孝全留著有些凌亂的短髮，戴上膠框近視眼鏡，身穿學校制服，難掩稚氣感，兩道濃眉、一雙擁有深邃雙眼皮招牌小狗眼電力萬鈞，模樣相當帥氣。據了解，該張照片是張孝全當年就讀台北市立長安國中時所拍的畢業照，那時的他大約15歲左右，珍貴照片一曝光，大批網友紛紛表示：「瘋掉，太帥了吧」、「超級小鼻寶」、「根本是校草中的校草」、「我腦公」、「救命啊！如果是我同班同學我會暗戀他！」張孝全當年17歲就讀復興商工美工科時，在捷運站被知名導演易智言相中，邀請他參加電影試鏡，張孝全過去受訪時透露，當時他非常想買一輛車，但母親只願意資助他買二手車，為了自己存錢買車，他決定接受劇組邀請去拍戲賺錢，易智言原本屬意由張孝全擔任國片《藍色大門》的男主角，雖然最後該角色由陳柏霖拿下，但已經成功為他打開通往演藝圈的大門。