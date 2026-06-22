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▲台南市長黃偉哲指出，市府今年進一步與中國信託合作，擴大試辦熱點，原本熱點ATM的車手提領更由181次降至5次，降幅達97%，顯示科技防詐確實能有效降低車手提領行為。（圖／南市府提供）

台南市政府今（22）日舉辦「台南市推動ATM科技防詐績效發表暨中央部會聯合宣示記者會」，發表台南率全國之先推動ATM科技防詐的具體成果，並攜手倡議將台南成功經驗推廣至全國，強化全民防詐防線。市長黃偉哲指出，有了台南打頭陣，金融機構就更敢衝刺，市府今年進一步與中國信託合作，擴大試辦熱點，原本熱點ATM的車手提領更由181次降至5次，降幅達97%，顯示科技防詐確實能有效降低車手提領行為。同時，為遏止不法金流，南市府自114年5月起與中華郵政合作，在熱點ATM導入AI臉部遮蔽語音示警功能，並於115年1月攜手中國信託導入AI影像分析技術，擴大辨識異常提款行為，打造更完整的科技防詐網絡。今天的「台南市推動ATM科技防詐績效發表暨中央部會聯合宣示記者會」由市長黃偉哲與行政院、數位發展部、內政部、法務部、金融監督管理委員會、國家通訊傳播委員會等中央部會代表共同出席。依據內政部警政署及台南市警察局統計資料，114年全台詐騙財損金額高達893億元、受理案件逾16萬件；六都透過熱點ATM提領的詐騙案件超過10萬件，其中台南市約9,434件、涉案車手374人，顯示利用ATM提領詐騙款項情形仍具一定規模。台南市警察局與研考會分析試辦成果發現，郵局熱點ATM自導入系統後，車手提領次數由前一年同期286次降至86次，減少70%；中國信託熱點ATM於115年1月至5月間僅發生5次提領紀錄，較前一年同期181次大幅下降97%。黃偉哲表示，詐騙案件車手總是用安全帽或口罩故意遮蔽臉部，形成警方辦案的困難。因此台南市在去(114)年率先與中華郵政合作，在ATM導入AI口罩辨識警示系統，從10台試辦設備開始，透過辨識提領者是否遮蔽臉部，即時發出提醒與警示。經過持續調整後，成效相當顯著，試辦熱點ATM的車手提領次數由286次降至86次，減少70%。黃偉哲指出，有了台南打頭陣，金融機構就更敢衝刺，市府今年進一步與中國信託合作，擴大試辦熱點，原本熱點ATM的車手提領更由181次降至5次，降幅達97%，顯示科技防詐確實能有效降低車手提領行為。行政院政務委員林明昕肯定台南市政府與金融機構建立的合作模式，認為已成為全國打詐重要典範。數位發展部部長林宜敬表示，台南結合警政、金融與科技業者推動AI防詐，展現公私協力成果；內政部政務次長馬士元指出，台南經驗有效攔阻不法金流，未來中央與地方將持續深化合作，共同防杜詐欺犯罪。法務部、金管會及國家通訊傳播委員會代表也一致肯定台南科技防詐成效，支持相關機制擴大推廣。