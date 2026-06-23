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2026世界盃6/24葡萄牙VS烏茲別克基本資訊

▲2026世界盃各組國家一覽。（圖／取自FIFA世界盃官方 X）

兩隊過去歷史對戰紀錄如何？

兩隊上一次在世界盃贏球是何時？

▲2026年北中美世界盃小組賽，奪冠熱門葡萄牙隊在首戰以1：1遭剛果民主共和國逼平，隊長「C羅」克里斯蒂亞諾·羅納度（Cristiano Ronaldo）首場比賽狀態不理想，卻踢滿全場。（圖／美聯社／達志影像）

葡萄牙VS烏茲別克戰力焦點分析

▲烏茲別克在首戰對陣哥倫比亞時展現了堅韌的防守，甚至一度擺出「7防線」鐵桶陣，但依然在下半場防線崩盤，最終以1：3落敗。（圖／美聯社／達志影像）

葡萄牙VS烏茲別克預計先發名單與傷兵名單

位置 🇵🇹 葡萄牙預計先發（4-2-3-1） 🇺🇿 烏茲別克預計先發（3-4-3） 門將 迪奧戈·科斯塔（Diogo Costa） 烏特基爾·尤蘇波夫（Utkir Yusupov） 後衛 若昂·坎塞洛（João Cancelo） 托馬斯·阿勞霍（Tomás Araújo） 魯本·迪亞斯（Rúben Dias） 努諾·門德斯（Nuno Mendes） 阿步杜科迪爾·胡桑諾夫（Abdukodir Khusanov） 烏馬爾·阿卜杜拉耶夫（Umar Abdullaev） 胡斯尼丁·阿舒爾馬托夫（Husniddin Ashurmatov） 中場 維蒂尼亞（Vitinha） 若昂·內維斯（João Neves） 貝納多·席爾瓦（Bernardo Silva） 布魯諾·費爾南德斯（Bruno Fernandes） 拉斐爾·萊奧（Rafael Leão） 卡里莫夫（Karimov） 奧季爾容·舒庫羅夫（Otabek Shukurov） 穆茲高禾（Mozgovoy） 賽菲耶夫（Farrukh Sayfiev） 前鋒 克里斯蒂安·羅納度（Cristiano Ronaldo） 阿斯博克·費祖拉耶夫（Abbosbek Fayzullaev） 埃爾多爾·肖穆羅多夫（Eldor Shomurodov） 奧斯頓·烏魯諾夫（Oston Urunov）

▲41歲的C羅將在休士頓全力爭取他在本屆世界盃的首個進球，試圖用場上表現擊碎質疑。（圖／路透／達志影像）

葡萄牙VS烏茲別克之戰亮點與結果預測

預測比分：葡萄牙 2-0 烏茲別克（總分小於2.5）

2026世界盃葡萄牙國家隊球員名單

位置 號碼 球員姓名 英文姓名 效力俱樂部 年齡 門將 1 迪奧戈·科斯塔 Diogo Costa 波爾圖 26 門將 12 若昂·薩 José Sá 狼隊 33 門將 23 魯伊·席爾瓦 Rui Silva 皇家貝提斯 32 後衛 2 尼爾森·塞梅多 Nélson Semedo 狼隊 32 後衛 3 托馬斯·阿勞霍 Tomás Araújo 本菲卡 24 後衛 4 魯本·迪亞斯 Rúben Dias 曼城 29 後衛 5 雷納托·維加 Renato Veiga 切爾西 22 後衛 13 迪奧戈·達洛特 Diogo Dalot 曼聯 27 後衛 15 貢薩洛·伊納西奧 Gonçalo Inácio 體育CP 24 後衛 16 努諾·門德斯 Nuno Mendes 巴黎聖日耳曼 24 後衛 22 安東尼奧·席爾瓦 António Silva 本菲卡 22 後衛 26 若昂·坎塞洛 João Cancelo 希拉爾 32 中場 6 若昂·內維斯 João Neves 巴黎聖日耳曼 21 中場 8 維蒂尼亞 Vitinha 巴黎聖日耳曼 26 中場 14 馬修斯·努內斯 Matheus Nunes 曼城 27 中場 18 魯本·內維斯 Rúben Neves 希拉爾 29 中場 20 布魯諾·費爾南德斯 Bruno Fernandes 曼聯 31 中場 24 薩穆埃爾·科斯塔 Samu Costa 馬略卡 25 前鋒 7 貝納多·席爾瓦 Bernardo Silva 曼城 31 前鋒 9 貢薩洛·拉莫斯 Gonçalo Ramos 巴黎聖日耳曼 25 前鋒 10 克里斯蒂安·羅納度 Cristiano Ronaldo 艾納斯 41 前鋒 11 若昂·菲利克斯 João Félix 切爾西 26 前鋒 17 拉斐爾·萊奧 Rafael Leão AC米蘭 27 前鋒 19 佩德羅·內托 Pedro Neto 切爾西 26 前鋒 21 弗朗西斯科·特林康 Francisco Trincão 體育CP 26 前鋒 25 弗朗西斯科·孔塞桑 Francisco Conceição 尤文圖斯 23

▲面對葡萄牙頂級的球星攻擊群，烏茲別克想要爆冷拿分，22歲的天才中後衛胡桑諾夫將承載最沉重的防守重擔。（圖／美聯社／達志影像）

2026世界盃烏茲別克國家隊球員名單

位置 球員姓名 英文姓名 效力俱樂部 年齡 門將 烏特基爾·尤蘇波夫 Utkir Yusupov 弗拉德 35 門將 阿卜杜瓦希德·內馬托夫 Abduvakhid Nematov 納薩夫 25 門將 博蒂拉利·埃爾加舍夫 Botirali Ergashev 納曼干新春 30 後衛 阿步杜科迪爾·胡桑諾夫 Abdukodir Khusanov 曼城 22 後衛 烏馬爾·阿卜杜拉耶夫 Umar Abdullaev 塔什干火車頭 21 後衛 胡斯尼丁·阿舒爾馬托夫 Husniddin Ashurmatov 喀山紅寶石 27 後衛 霍吉馬特·艾力查諾夫 Khojimat Alijonov 塔什干棉農 29 後衛 謝爾佐德·納斯魯拉耶夫 Sherzod Nasrullaev 納薩夫 27 後衛 魯斯塔姆·阿舒爾馬托夫 Rustam Ashurmatov 喀山紅寶石 29 後衛 烏馬爾·烏羅佐夫 Umar Urozov 納薩夫 22 後衛 阿斯貝克·奧爾馬薩利耶夫 Asadbek Ulmasaliev 納曼干新春 23 中場 卡里莫夫 Karimov 塔什干奧林匹克 21 中場 奧季爾容·舒庫羅夫 Otabek Shukurov 杜哈艾阿里 30 中場 穆茲高禾 Mozgovoy 納薩夫 25 中場 法魯克·賽菲耶夫 Farrukh Sayfiev 塔什干棉農 35 中場 賈姆希德·伊斯坎德羅夫 Jamshid Iskanderov 納曼干新春 32 中場 奧季爾·哈姆羅貝科夫 Odil Hamrobekov 杜哈艾阿里 30 中場 多斯頓貝克·哈姆達莫夫 Dostonbek Khamdamov 塔什干棉農 29 中場 阿齊茲別克·加涅夫 Azizbek Ganiev 杜拜青年國民 31 中場 舒赫拉特·埃薩諾夫 Sherzod Esanov 奧林匹克 23 前鋒 阿斯博克·費祖拉耶夫 Abbosbek Fayzullaev 莫斯科中央陸軍 22 前鋒 埃爾多爾·肖穆羅多夫 Eldor Shomurodov 羅馬 30 前鋒 奧斯頓·烏魯諾夫 Oston Urunov 波斯波利斯 25 前鋒 魯斯蘭貝克·吉亞諾夫 Ruslanbek Jiyanov 納曼干新春 24 前鋒 霍吉馬特·阿莫諾夫 Khojimat Amonov 納薩夫 28 前鋒 伊戈爾·謝爾蓋耶夫 Igor Sergeev 巴吞聯 33

▲葡萄牙向來是低進球、高防守力的大賽型球隊，本屆陣容可能面臨中後衛傷病或輪換的隱憂，需要科斯塔（Diogo Costa）豐富的經驗來穩住禁區中央。（圖／美聯社／達志影像）

2026世界盃K組賽程表

輪次 對戰組合 比賽日期（台灣時間） 當前積分與形勢 第1輪 哥倫比亞 3-1 烏茲別克 已完賽 哥倫比亞積3分暫居第一 第1輪 葡萄牙 1-1 剛果民主共和國 已完賽 兩隊同積1分並列第二 第2輪 葡萄牙 vs 烏茲別克 2026年6月24日 01:00 本場焦點（葡萄牙有必勝壓力） 第2輪 哥倫比亞 vs 剛果民主共和國 2026年6月24日 10:00 榜首熱戰 第3輪 葡萄牙 vs 烏茲別克 (更正: 哥倫比亞) 2026年6月27日 小組賽收官大戰 第3輪 剛果民主共和國 vs 烏茲別克 2026年6月27日 小組賽收官大戰

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▲2026年FIFA世界盃足球賽台灣收視方式。（圖／愛爾達提供）

2026年FIFA世界盃K組小組賽將於6月24日迎來第二輪的關鍵搶分大戰！奪冠熱門之一的「歐洲盾矛」葡萄牙隊將在休士頓NRG體育場迎戰世界盃新軍烏茲別克。葡萄牙首戰爆冷被剛果民主共和國1：1逼平，頂級球星「C羅」羅納度（Cristiano Ronaldo）與總教練正承受國內輿論的巨大壓力；而首度踏上正賽舞台的烏茲別克則在首戰1：3不敵哥倫比亞，此役雙方皆有不贏不可的背水一戰壓力。《NOWNEWS》以下為讀者整理K組這場賽事的戰力分析、預測首發名單及轉播資訊「懶人包」。▪️對戰組合：葡萄牙vs烏茲別克（世界盃K組小組賽）▪️比賽時間：台灣時間2026年6月24日凌晨1點（美東時間6月23日下午1點）▪️比賽地點：美國德州休士頓NRG體育場（室內巨頂體育場，不受天氣影響）▪️轉播資訊：FOX（美國）、ITV1（英國）：葡萄牙與烏茲別克在國際A級賽事中從未有過任何對戰紀錄。： 烏茲別克是在2026年首度突破亞洲區資格賽、歷史上第一次打進世界盃決賽圈的正賽。因此，今晚在德州休士頓NRG體育場的對決，不僅是兩國在世界盃的首次相遇，更是兩國足球歷史上的第一次正面交手。歷史回顧： 葡萄牙在2022年卡達世界盃的16強淘汰賽中，以 6-1 橫掃瑞士（當時頂替C羅先發的貢薩洛·拉莫斯上演帽子戲法）。在此之後，葡萄牙在八強賽0-1不敵摩洛哥，本屆（2026年）首戰又以1-1被剛果民主共和國逼平。因此，葡萄牙已在世界盃賽場上連續2場無法奪勝，今晚全力尋求近4年來的世界盃首勝。歷史回顧： 本屆（2026年）是烏茲別克國家隊歷史上首次參賽，首輪小組賽他們以 1-3 敗給哥倫比亞。今晚他們除了要力拼隊史世界盃的首場勝利，也要爭取隊史的第一個積分。葡萄牙首戰整體發揮低迷，全場僅有7次射門且只有1次射正，預期進球值（xG）低至0.65，引來外界對總教練羅伯托·馬丁內斯（Roberto Martínez）戰術配置的強烈質疑。41歲的傳奇隊長C羅因缺乏跑動與錯失良機成為輿論焦點，不過陣中年輕隊友如達洛特（Diogo Dalot）與孔塞桑（Francisco Conceição）均公開發聲捍衛老大哥，強調團隊內部極度團結。此役中後衛核心魯本·迪亞斯（Rúben Dias）預計傷癒回歸，葡萄牙將全力啟用萊奧（Rafael Leão）等邊路尖刀，力求全面解放布魯諾·費爾南德斯（Bruno Fernandes）的進攻創造力。中亞雄狼烏茲別克在首戰對陣哥倫比亞時展現了堅韌的防守，甚至一度擺出「7防線」鐵桶陣，但依然在下半場防線崩盤，最終以1：3落敗，不過陣中22歲天才新星阿斯博克·費祖拉耶夫（Abbosbek Fayzullaev）踢進了隊史在世界盃正賽的首個歷史性進球。烏茲別克在開賽前就因隊長馬沙里波夫（Jaloliddin Masharipov）重傷退訓而戰力受損，本場他們將繼續仰賴效力曼城的22歲中後衛防守核心阿步杜科迪爾·胡桑諾夫（Abdukodir Khusanov）來鎮守後防，試圖用密集的防守消磨葡萄牙的耐心。葡萄牙：曼城中後衛核心魯本·迪亞斯（Rúben Dias）已完全從輕傷中恢復並投入全面訓練，本場確定復出坐鎮後防。左翼位置上，馬丁內斯預計將變陣啟用速度極快的拉斐爾·萊奧（Rafael Leão）以增強邊路撕裂感。烏茲別克：除了賽前報銷的隊長馬沙里波夫，目前中後衛阿里庫洛夫（Alikulov）、右後衛查諾夫（Alidzhonov）以及中場核心哈姆羅貝科夫（Khamrobekov）在賽前皆有輕傷在身，出戰成疑（Doubtful）。⚽C羅的救贖與歷史進球秀： 面臨全國性的先發論戰，41歲的C羅將在休士頓全力爭取他在本屆世界盃的首個進球，試圖用場上表現擊碎質疑。⚽曼城鐵閘的同門內戰： 烏茲別克的防線核心胡桑諾夫上賽季在曼城逐漸嶄露頭角，此役他將直接與俱樂部隊友、葡萄牙重返先發的頂級中後衛魯本·迪亞斯在國家隊賽場上展開正面防守博弈。⚽K組出線形勢風向球： 哥倫比亞目前積3分領跑，葡萄牙此戰若能順利全取3分，將能重回小組前兩名的晉級主動權；若再有閃失，出線形勢將岌岌可危。現年41歲的C羅正在出征他人生第6屆世界盃，首戰表現低迷、缺乏前場移動力的他，目前正身處葡萄牙國內媒體的輿論風暴中心。儘管外界對於他是否該繼續穩坐先發爭論不休，但總教練馬丁內斯預計仍會頂住壓力讓他掛帥單箭頭。C羅目前極需在本場比賽攻入本屆世界盃的首個進球，用場上表現打破「球隊負資產」的質疑，這場救贖之戰全美矚目。當全世界的防守目光都盯著C羅時，曼聯隊長「B費」費爾南德斯才是葡萄牙實質上的進攻大腦。布魯諾在上賽季榮膺英超賽季最佳球員，首戰因前場空間被壓縮而表現沉悶，此役在邊路快馬拉斐爾·萊奧（Rafael Leão）回歸先發拉開戰術寬度後，布魯諾在禁區頂端的精準傳球、穿插引線以及遠射能力，將是撕裂烏茲別克鐵桶陣的最核心武器。面對葡萄牙頂級的球星攻擊群，烏茲別克想要爆冷拿分，22歲的天才中後衛胡桑諾夫將承載最沉重的防守重擔。胡桑諾夫上賽季在英超曼城逐漸嶄露頭角，具備極強的身體對抗性與攔截侵略性。首戰對陣哥倫比亞時他因拼搶激烈領到隊史第一張黃牌，今晚他必須展現超越年齡的冷靜，在禁區內全力盯防C羅，並指揮烏茲別克的後防線抗衡歐洲一線天賦。專家分析：雖然葡萄牙進攻端因C羅的體能下滑而顯得缺乏前場流動性，且烏茲別克預計會採取極其保守的低區防守，可能導致上半場場面較為膠著。然而，烏茲別克近期已遭遇三連敗狀態下滑，且陣中有多名主力守將出戰成疑。葡萄牙憑藉席爾瓦（Bernardo Silva）與布魯諾·費爾南德斯（Bruno Fernandes）高出一籌的個人技術，預計在下半場能成功撕裂對手防線，以兩球優勢穩穩拿下首勝。▲曼聯隊長「B費」費爾南德斯才是葡萄牙實質上的進攻大腦。（圖／美聯社／達志影像）