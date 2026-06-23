2026年FIFA世界盃K組小組賽將於6月24日迎來第二輪的關鍵搶分大戰！奪冠熱門之一的「歐洲盾矛」葡萄牙隊將在休士頓NRG體育場迎戰世界盃新軍烏茲別克。葡萄牙首戰爆冷被剛果民主共和國1：1逼平，頂級球星「C羅」羅納度（Cristiano Ronaldo）與總教練正承受國內輿論的巨大壓力；而首度踏上正賽舞台的烏茲別克則在首戰1：3不敵哥倫比亞，此役雙方皆有不贏不可的背水一戰壓力。《NOWNEWS》以下為讀者整理K組這場賽事的戰力分析、預測首發名單及轉播資訊「懶人包」。
🟡本文重點摘要
📍2026世界盃6/24葡萄牙VS烏茲別克基本資訊
📍世界盃K組戰績
📍兩隊過去歷史對戰紀錄如何？
📍兩隊上一次在世界盃贏球是何時？
📍葡萄牙VS烏茲別克戰力焦點分析
📍葡萄牙VS烏茲別克預計先發名單與傷兵名單
📍葡萄牙VS烏茲別克之戰亮點與結果預測
📍2026世界盃葡萄牙國家隊球員名單
📍2026世界盃烏茲別克國家隊球員名單
📍2026世界盃K組賽程表
📍台灣2026世界盃轉播平台總整理
2026世界盃6/24葡萄牙VS烏茲別克基本資訊
▪️對戰組合：葡萄牙vs烏茲別克（世界盃K組小組賽）
▪️比賽時間：台灣時間2026年6月24日凌晨1點（美東時間6月23日下午1點）
▪️比賽地點：美國德州休士頓NRG體育場（室內巨頂體育場，不受天氣影響）
▪️轉播資訊：FOX（美國）、ITV1（英國）
兩隊過去歷史對戰紀錄如何？
兩隊歷史對戰紀錄：葡萄牙與烏茲別克在國際A級賽事中從未有過任何對戰紀錄。
歷史首次交鋒： 烏茲別克是在2026年首度突破亞洲區資格賽、歷史上第一次打進世界盃決賽圈的正賽。因此，今晚在德州休士頓NRG體育場的對決，不僅是兩國在世界盃的首次相遇，更是兩國足球歷史上的第一次正面交手。
兩隊上一次在世界盃贏球是何時？
葡萄牙（Portugal）上一次贏球：2022年12月7日。
歷史回顧： 葡萄牙在2022年卡達世界盃的16強淘汰賽中，以 6-1 橫掃瑞士（當時頂替C羅先發的貢薩洛·拉莫斯上演帽子戲法）。在此之後，葡萄牙在八強賽0-1不敵摩洛哥，本屆（2026年）首戰又以1-1被剛果民主共和國逼平。因此，葡萄牙已在世界盃賽場上連續2場無法奪勝，今晚全力尋求近4年來的世界盃首勝。
烏茲別克（Uzbekistan）上一次贏球：從未贏過。
歷史回顧： 本屆（2026年）是烏茲別克國家隊歷史上首次參賽，首輪小組賽他們以 1-3 敗給哥倫比亞。今晚他們除了要力拼隊史世界盃的首場勝利，也要爭取隊史的第一個積分。
葡萄牙VS烏茲別克戰力焦點分析
葡萄牙：圍繞41歲C羅的輿論風暴
葡萄牙首戰整體發揮低迷，全場僅有7次射門且只有1次射正，預期進球值（xG）低至0.65，引來外界對總教練羅伯托·馬丁內斯（Roberto Martínez）戰術配置的強烈質疑。41歲的傳奇隊長C羅因缺乏跑動與錯失良機成為輿論焦點，不過陣中年輕隊友如達洛特（Diogo Dalot）與孔塞桑（Francisco Conceição）均公開發聲捍衛老大哥，強調團隊內部極度團結。此役中後衛核心魯本·迪亞斯（Rúben Dias）預計傷癒回歸，葡萄牙將全力啟用萊奧（Rafael Leão）等邊路尖刀，力求全面解放布魯諾·費爾南德斯（Bruno Fernandes）的進攻創造力。
烏茲別克：中後防線面臨歐洲頂級天賦考驗
中亞雄狼烏茲別克在首戰對陣哥倫比亞時展現了堅韌的防守，甚至一度擺出「7防線」鐵桶陣，但依然在下半場防線崩盤，最終以1：3落敗，不過陣中22歲天才新星阿斯博克·費祖拉耶夫（Abbosbek Fayzullaev）踢進了隊史在世界盃正賽的首個歷史性進球。烏茲別克在開賽前就因隊長馬沙里波夫（Jaloliddin Masharipov）重傷退訓而戰力受損，本場他們將繼續仰賴效力曼城的22歲中後衛防守核心阿步杜科迪爾·胡桑諾夫（Abdukodir Khusanov）來鎮守後防，試圖用密集的防守消磨葡萄牙的耐心。
葡萄牙VS烏茲別克預計先發名單與傷兵名單
兩隊傷兵報告
葡萄牙：曼城中後衛核心魯本·迪亞斯（Rúben Dias）已完全從輕傷中恢復並投入全面訓練，本場確定復出坐鎮後防。左翼位置上，馬丁內斯預計將變陣啟用速度極快的拉斐爾·萊奧（Rafael Leão）以增強邊路撕裂感。
烏茲別克：除了賽前報銷的隊長馬沙里波夫，目前中後衛阿里庫洛夫（Alikulov）、右後衛查諾夫（Alidzhonov）以及中場核心哈姆羅貝科夫（Khamrobekov）在賽前皆有輕傷在身，出戰成疑（Doubtful）。
預計先發陣容
葡萄牙VS烏茲別克之戰亮點與結果預測
本場比賽三大亮點
⚽C羅的救贖與歷史進球秀： 面臨全國性的先發論戰，41歲的C羅將在休士頓全力爭取他在本屆世界盃的首個進球，試圖用場上表現擊碎質疑。
⚽曼城鐵閘的同門內戰： 烏茲別克的防線核心胡桑諾夫上賽季在曼城逐漸嶄露頭角，此役他將直接與俱樂部隊友、葡萄牙重返先發的頂級中後衛魯本·迪亞斯在國家隊賽場上展開正面防守博弈。
⚽K組出線形勢風向球： 哥倫比亞目前積3分領跑，葡萄牙此戰若能順利全取3分，將能重回小組前兩名的晉級主動權；若再有閃失，出線形勢將岌岌可危。
3大焦點球星
🇵🇹 葡萄牙：克里斯蒂安·羅納度（Cristiano Ronaldo），前鋒，艾納斯
現年41歲的C羅正在出征他人生第6屆世界盃，首戰表現低迷、缺乏前場移動力的他，目前正身處葡萄牙國內媒體的輿論風暴中心。儘管外界對於他是否該繼續穩坐先發爭論不休，但總教練馬丁內斯預計仍會頂住壓力讓他掛帥單箭頭。C羅目前極需在本場比賽攻入本屆世界盃的首個進球，用場上表現打破「球隊負資產」的質疑，這場救贖之戰全美矚目。
🇵🇹 葡萄牙：布魯諾·費爾南德斯（Bruno Fernandes），中場，曼聯
當全世界的防守目光都盯著C羅時，曼聯隊長「B費」費爾南德斯才是葡萄牙實質上的進攻大腦。布魯諾在上賽季榮膺英超賽季最佳球員，首戰因前場空間被壓縮而表現沉悶，此役在邊路快馬拉斐爾·萊奧（Rafael Leão）回歸先發拉開戰術寬度後，布魯諾在禁區頂端的精準傳球、穿插引線以及遠射能力，將是撕裂烏茲別克鐵桶陣的最核心武器。
🇺🇿 烏茲別克：阿步杜科迪爾·胡桑諾夫（Abdukodir Khusanov），後衛，曼城
面對葡萄牙頂級的球星攻擊群，烏茲別克想要爆冷拿分，22歲的天才中後衛胡桑諾夫將承載最沉重的防守重擔。胡桑諾夫上賽季在英超曼城逐漸嶄露頭角，具備極強的身體對抗性與攔截侵略性。首戰對陣哥倫比亞時他因拼搶激烈領到隊史第一張黃牌，今晚他必須展現超越年齡的冷靜，在禁區內全力盯防C羅，並指揮烏茲別克的後防線抗衡歐洲一線天賦。
賽果預測
預測比分：葡萄牙 2-0 烏茲別克（總分小於2.5）
專家分析：雖然葡萄牙進攻端因C羅的體能下滑而顯得缺乏前場流動性，且烏茲別克預計會採取極其保守的低區防守，可能導致上半場場面較為膠著。然而，烏茲別克近期已遭遇三連敗狀態下滑，且陣中有多名主力守將出戰成疑。葡萄牙憑藉席爾瓦（Bernardo Silva）與布魯諾·費爾南德斯（Bruno Fernandes）高出一籌的個人技術，預計在下半場能成功撕裂對手防線，以兩球優勢穩穩拿下首勝。
▲曼聯隊長「B費」費爾南德斯才是葡萄牙實質上的進攻大腦。（圖／美聯社／達志影像）
2026世界盃葡萄牙國家隊球員名單
2026世界盃烏茲別克國家隊球員名單
2026世界盃K組賽程表
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📍2026世界盃6/24葡萄牙VS烏茲別克基本資訊
📍世界盃K組戰績
📍兩隊過去歷史對戰紀錄如何？
📍兩隊上一次在世界盃贏球是何時？
📍葡萄牙VS烏茲別克戰力焦點分析
📍葡萄牙VS烏茲別克預計先發名單與傷兵名單
📍葡萄牙VS烏茲別克之戰亮點與結果預測
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2026世界盃6/24葡萄牙VS烏茲別克基本資訊
▪️對戰組合：葡萄牙vs烏茲別克（世界盃K組小組賽）
▪️比賽時間：台灣時間2026年6月24日凌晨1點（美東時間6月23日下午1點）
▪️比賽地點：美國德州休士頓NRG體育場（室內巨頂體育場，不受天氣影響）
▪️轉播資訊：FOX（美國）、ITV1（英國）
兩隊歷史對戰紀錄：葡萄牙與烏茲別克在國際A級賽事中從未有過任何對戰紀錄。
歷史首次交鋒： 烏茲別克是在2026年首度突破亞洲區資格賽、歷史上第一次打進世界盃決賽圈的正賽。因此，今晚在德州休士頓NRG體育場的對決，不僅是兩國在世界盃的首次相遇，更是兩國足球歷史上的第一次正面交手。
兩隊上一次在世界盃贏球是何時？
葡萄牙（Portugal）上一次贏球：2022年12月7日。
歷史回顧： 葡萄牙在2022年卡達世界盃的16強淘汰賽中，以 6-1 橫掃瑞士（當時頂替C羅先發的貢薩洛·拉莫斯上演帽子戲法）。在此之後，葡萄牙在八強賽0-1不敵摩洛哥，本屆（2026年）首戰又以1-1被剛果民主共和國逼平。因此，葡萄牙已在世界盃賽場上連續2場無法奪勝，今晚全力尋求近4年來的世界盃首勝。
烏茲別克（Uzbekistan）上一次贏球：從未贏過。
歷史回顧： 本屆（2026年）是烏茲別克國家隊歷史上首次參賽，首輪小組賽他們以 1-3 敗給哥倫比亞。今晚他們除了要力拼隊史世界盃的首場勝利，也要爭取隊史的第一個積分。
葡萄牙：圍繞41歲C羅的輿論風暴
葡萄牙首戰整體發揮低迷，全場僅有7次射門且只有1次射正，預期進球值（xG）低至0.65，引來外界對總教練羅伯托·馬丁內斯（Roberto Martínez）戰術配置的強烈質疑。41歲的傳奇隊長C羅因缺乏跑動與錯失良機成為輿論焦點，不過陣中年輕隊友如達洛特（Diogo Dalot）與孔塞桑（Francisco Conceição）均公開發聲捍衛老大哥，強調團隊內部極度團結。此役中後衛核心魯本·迪亞斯（Rúben Dias）預計傷癒回歸，葡萄牙將全力啟用萊奧（Rafael Leão）等邊路尖刀，力求全面解放布魯諾·費爾南德斯（Bruno Fernandes）的進攻創造力。
烏茲別克：中後防線面臨歐洲頂級天賦考驗
中亞雄狼烏茲別克在首戰對陣哥倫比亞時展現了堅韌的防守，甚至一度擺出「7防線」鐵桶陣，但依然在下半場防線崩盤，最終以1：3落敗，不過陣中22歲天才新星阿斯博克·費祖拉耶夫（Abbosbek Fayzullaev）踢進了隊史在世界盃正賽的首個歷史性進球。烏茲別克在開賽前就因隊長馬沙里波夫（Jaloliddin Masharipov）重傷退訓而戰力受損，本場他們將繼續仰賴效力曼城的22歲中後衛防守核心阿步杜科迪爾·胡桑諾夫（Abdukodir Khusanov）來鎮守後防，試圖用密集的防守消磨葡萄牙的耐心。
兩隊傷兵報告
葡萄牙：曼城中後衛核心魯本·迪亞斯（Rúben Dias）已完全從輕傷中恢復並投入全面訓練，本場確定復出坐鎮後防。左翼位置上，馬丁內斯預計將變陣啟用速度極快的拉斐爾·萊奧（Rafael Leão）以增強邊路撕裂感。
烏茲別克：除了賽前報銷的隊長馬沙里波夫，目前中後衛阿里庫洛夫（Alikulov）、右後衛查諾夫（Alidzhonov）以及中場核心哈姆羅貝科夫（Khamrobekov）在賽前皆有輕傷在身，出戰成疑（Doubtful）。
預計先發陣容
|位置
|🇵🇹 葡萄牙預計先發（4-2-3-1）
|🇺🇿 烏茲別克預計先發（3-4-3）
|門將
|迪奧戈·科斯塔（Diogo Costa）
|烏特基爾·尤蘇波夫（Utkir Yusupov）
|後衛
|
若昂·坎塞洛（João Cancelo）
托馬斯·阿勞霍（Tomás Araújo）
魯本·迪亞斯（Rúben Dias）
努諾·門德斯（Nuno Mendes）
|
阿步杜科迪爾·胡桑諾夫（Abdukodir Khusanov）
烏馬爾·阿卜杜拉耶夫（Umar Abdullaev）
胡斯尼丁·阿舒爾馬托夫（Husniddin Ashurmatov）
|中場
|
維蒂尼亞（Vitinha）
若昂·內維斯（João Neves）
貝納多·席爾瓦（Bernardo Silva）
布魯諾·費爾南德斯（Bruno Fernandes）
拉斐爾·萊奧（Rafael Leão）
|
卡里莫夫（Karimov）
奧季爾容·舒庫羅夫（Otabek Shukurov）
穆茲高禾（Mozgovoy）
賽菲耶夫（Farrukh Sayfiev）
|前鋒
|克里斯蒂安·羅納度（Cristiano Ronaldo）
|
阿斯博克·費祖拉耶夫（Abbosbek Fayzullaev）
埃爾多爾·肖穆羅多夫（Eldor Shomurodov）
奧斯頓·烏魯諾夫（Oston Urunov）
本場比賽三大亮點
⚽C羅的救贖與歷史進球秀： 面臨全國性的先發論戰，41歲的C羅將在休士頓全力爭取他在本屆世界盃的首個進球，試圖用場上表現擊碎質疑。
⚽曼城鐵閘的同門內戰： 烏茲別克的防線核心胡桑諾夫上賽季在曼城逐漸嶄露頭角，此役他將直接與俱樂部隊友、葡萄牙重返先發的頂級中後衛魯本·迪亞斯在國家隊賽場上展開正面防守博弈。
⚽K組出線形勢風向球： 哥倫比亞目前積3分領跑，葡萄牙此戰若能順利全取3分，將能重回小組前兩名的晉級主動權；若再有閃失，出線形勢將岌岌可危。
3大焦點球星
🇵🇹 葡萄牙：克里斯蒂安·羅納度（Cristiano Ronaldo），前鋒，艾納斯
現年41歲的C羅正在出征他人生第6屆世界盃，首戰表現低迷、缺乏前場移動力的他，目前正身處葡萄牙國內媒體的輿論風暴中心。儘管外界對於他是否該繼續穩坐先發爭論不休，但總教練馬丁內斯預計仍會頂住壓力讓他掛帥單箭頭。C羅目前極需在本場比賽攻入本屆世界盃的首個進球，用場上表現打破「球隊負資產」的質疑，這場救贖之戰全美矚目。
🇵🇹 葡萄牙：布魯諾·費爾南德斯（Bruno Fernandes），中場，曼聯
當全世界的防守目光都盯著C羅時，曼聯隊長「B費」費爾南德斯才是葡萄牙實質上的進攻大腦。布魯諾在上賽季榮膺英超賽季最佳球員，首戰因前場空間被壓縮而表現沉悶，此役在邊路快馬拉斐爾·萊奧（Rafael Leão）回歸先發拉開戰術寬度後，布魯諾在禁區頂端的精準傳球、穿插引線以及遠射能力，將是撕裂烏茲別克鐵桶陣的最核心武器。
🇺🇿 烏茲別克：阿步杜科迪爾·胡桑諾夫（Abdukodir Khusanov），後衛，曼城
面對葡萄牙頂級的球星攻擊群，烏茲別克想要爆冷拿分，22歲的天才中後衛胡桑諾夫將承載最沉重的防守重擔。胡桑諾夫上賽季在英超曼城逐漸嶄露頭角，具備極強的身體對抗性與攔截侵略性。首戰對陣哥倫比亞時他因拼搶激烈領到隊史第一張黃牌，今晚他必須展現超越年齡的冷靜，在禁區內全力盯防C羅，並指揮烏茲別克的後防線抗衡歐洲一線天賦。
賽果預測
預測比分：葡萄牙 2-0 烏茲別克（總分小於2.5）
專家分析：雖然葡萄牙進攻端因C羅的體能下滑而顯得缺乏前場流動性，且烏茲別克預計會採取極其保守的低區防守，可能導致上半場場面較為膠著。然而，烏茲別克近期已遭遇三連敗狀態下滑，且陣中有多名主力守將出戰成疑。葡萄牙憑藉席爾瓦（Bernardo Silva）與布魯諾·費爾南德斯（Bruno Fernandes）高出一籌的個人技術，預計在下半場能成功撕裂對手防線，以兩球優勢穩穩拿下首勝。
▲曼聯隊長「B費」費爾南德斯才是葡萄牙實質上的進攻大腦。（圖／美聯社／達志影像）
2026世界盃葡萄牙國家隊球員名單
|位置
|號碼
|球員姓名
|英文姓名
|效力俱樂部
|年齡
|門將
|1
|迪奧戈·科斯塔
|Diogo Costa
|波爾圖
|26
|門將
|12
|若昂·薩
|José Sá
|狼隊
|33
|門將
|23
|魯伊·席爾瓦
|Rui Silva
|皇家貝提斯
|32
|後衛
|2
|尼爾森·塞梅多
|Nélson Semedo
|狼隊
|32
|後衛
|3
|托馬斯·阿勞霍
|Tomás Araújo
|本菲卡
|24
|後衛
|4
|魯本·迪亞斯
|Rúben Dias
|曼城
|29
|後衛
|5
|雷納托·維加
|Renato Veiga
|切爾西
|22
|後衛
|13
|迪奧戈·達洛特
|Diogo Dalot
|曼聯
|27
|後衛
|15
|貢薩洛·伊納西奧
|Gonçalo Inácio
|體育CP
|24
|後衛
|16
|努諾·門德斯
|Nuno Mendes
|巴黎聖日耳曼
|24
|後衛
|22
|安東尼奧·席爾瓦
|António Silva
|本菲卡
|22
|後衛
|26
|若昂·坎塞洛
|João Cancelo
|希拉爾
|32
|中場
|6
|若昂·內維斯
|João Neves
|巴黎聖日耳曼
|21
|中場
|8
|維蒂尼亞
|Vitinha
|巴黎聖日耳曼
|26
|中場
|14
|馬修斯·努內斯
|Matheus Nunes
|曼城
|27
|中場
|18
|魯本·內維斯
|Rúben Neves
|希拉爾
|29
|中場
|20
|布魯諾·費爾南德斯
|Bruno Fernandes
|曼聯
|31
|中場
|24
|薩穆埃爾·科斯塔
|Samu Costa
|馬略卡
|25
|前鋒
|7
|貝納多·席爾瓦
|Bernardo Silva
|曼城
|31
|前鋒
|9
|貢薩洛·拉莫斯
|Gonçalo Ramos
|巴黎聖日耳曼
|25
|前鋒
|10
|克里斯蒂安·羅納度
|Cristiano Ronaldo
|艾納斯
|41
|前鋒
|11
|若昂·菲利克斯
|João Félix
|切爾西
|26
|前鋒
|17
|拉斐爾·萊奧
|Rafael Leão
|AC米蘭
|27
|前鋒
|19
|佩德羅·內托
|Pedro Neto
|切爾西
|26
|前鋒
|21
|弗朗西斯科·特林康
|Francisco Trincão
|體育CP
|26
|前鋒
|25
|弗朗西斯科·孔塞桑
|Francisco Conceição
|尤文圖斯
|23
|位置
|球員姓名
|英文姓名
|效力俱樂部
|年齡
|門將
|烏特基爾·尤蘇波夫
|Utkir Yusupov
|弗拉德
|35
|門將
|阿卜杜瓦希德·內馬托夫
|Abduvakhid Nematov
|納薩夫
|25
|門將
|博蒂拉利·埃爾加舍夫
|Botirali Ergashev
|納曼干新春
|30
|後衛
|阿步杜科迪爾·胡桑諾夫
|Abdukodir Khusanov
|曼城
|22
|後衛
|烏馬爾·阿卜杜拉耶夫
|Umar Abdullaev
|塔什干火車頭
|21
|後衛
|胡斯尼丁·阿舒爾馬托夫
|Husniddin Ashurmatov
|喀山紅寶石
|27
|後衛
|霍吉馬特·艾力查諾夫
|Khojimat Alijonov
|塔什干棉農
|29
|後衛
|謝爾佐德·納斯魯拉耶夫
|Sherzod Nasrullaev
|納薩夫
|27
|後衛
|魯斯塔姆·阿舒爾馬托夫
|Rustam Ashurmatov
|喀山紅寶石
|29
|後衛
|烏馬爾·烏羅佐夫
|Umar Urozov
|納薩夫
|22
|後衛
|阿斯貝克·奧爾馬薩利耶夫
|Asadbek Ulmasaliev
|納曼干新春
|23
|中場
|卡里莫夫
|Karimov
|塔什干奧林匹克
|21
|中場
|奧季爾容·舒庫羅夫
|Otabek Shukurov
|杜哈艾阿里
|30
|中場
|穆茲高禾
|Mozgovoy
|納薩夫
|25
|中場
|法魯克·賽菲耶夫
|Farrukh Sayfiev
|塔什干棉農
|35
|中場
|賈姆希德·伊斯坎德羅夫
|Jamshid Iskanderov
|納曼干新春
|32
|中場
|奧季爾·哈姆羅貝科夫
|Odil Hamrobekov
|杜哈艾阿里
|30
|中場
|多斯頓貝克·哈姆達莫夫
|Dostonbek Khamdamov
|塔什干棉農
|29
|中場
|阿齊茲別克·加涅夫
|Azizbek Ganiev
|杜拜青年國民
|31
|中場
|舒赫拉特·埃薩諾夫
|Sherzod Esanov
|奧林匹克
|23
|前鋒
|阿斯博克·費祖拉耶夫
|Abbosbek Fayzullaev
|莫斯科中央陸軍
|22
|前鋒
|埃爾多爾·肖穆羅多夫
|Eldor Shomurodov
|羅馬
|30
|前鋒
|奧斯頓·烏魯諾夫
|Oston Urunov
|波斯波利斯
|25
|前鋒
|魯斯蘭貝克·吉亞諾夫
|Ruslanbek Jiyanov
|納曼干新春
|24
|前鋒
|霍吉馬特·阿莫諾夫
|Khojimat Amonov
|納薩夫
|28
|前鋒
|伊戈爾·謝爾蓋耶夫
|Igor Sergeev
|巴吞聯
|33
|輪次
|對戰組合
|比賽日期（台灣時間）
|當前積分與形勢
|第1輪
|哥倫比亞 3-1 烏茲別克
|已完賽
|哥倫比亞積3分暫居第一
|第1輪
|葡萄牙 1-1 剛果民主共和國
|已完賽
|兩隊同積1分並列第二
|第2輪
|葡萄牙 vs 烏茲別克
|2026年6月24日 01:00
|本場焦點（葡萄牙有必勝壓力）
|第2輪
|哥倫比亞 vs 剛果民主共和國
|2026年6月24日 10:00
|榜首熱戰
|第3輪
|葡萄牙 vs 烏茲別克 (更正: 哥倫比亞)
|2026年6月27日
|小組賽收官大戰
|第3輪
|剛果民主共和國 vs 烏茲別克
|2026年6月27日
|小組賽收官大戰
|轉播平台
|類型
|轉播場次
|特色與優勢
|適合對象
|愛爾達電視
|中華電信 MOD / 網路訂閱
|104 場全賽事
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|104 場全賽事
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|租屋族、通勤族、手機/平板使用者
|華視 (CTS)
|有線電視 (第四台)
|關鍵場次 (如決賽、四強)
|零延遲、收視穩定、不需額外支付訂閱費
|家庭用戶、只想看總決賽或開幕戰的人
|東森
|有線電視
|部分關鍵場次
|免費收視（無線數位訊號）、適合公共空間播放
|一般大眾、尋求免費觀賽管道者
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|精華、花絮、重播
|官方數據控首選、歷史紀錄查詢、豐富場外花絮
|數據控、無法追直播想看精華片段者
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