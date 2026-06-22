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▲MLB曬大谷翔平童年父子照！（圖／截自X@MLB）

大谷翔平近日喜事連連，不僅20日剛宣布二寶誕生，MLB官方網站又在父親節當天推出一記暖心彩蛋，讓美日球迷都為之融化。MLB.com於21日（台灣時間22日）發布了一張珍貴的童年老照片，畫面中年幼的大谷翔平依偎在父親大谷徹身旁，神情可愛又溫馨。這張照片一曝光，立刻引爆美日球迷的熱烈討論，留言區瞬間湧入大批反應。美國球迷留言精彩紛呈，有人直接幽默喊道「不需要做DNA鑑定了」，更有人讚嘆「他們長得真像」，也有球迷萌生羨慕之情留言「我希望翔平是我爸爸」，甚至有人仔細比較父子照後驚呼「哇，翔平一點都沒變老」，讓老照片意外掀起一波討論熱潮。值得一提的是，大谷翔平在當天主場對陣金鶯隊的比賽中，特別使用了一支專為父親節訂製的淺藍色球棒出賽，展現對父親的心意，當日他上場打擊2次，敲出1支安打。在二寶誕生的喜悅尚未退去之際，MLB官方適時送上這張溫馨父子合照，讓這個父親節對大谷翔平與全球球迷而言，都更加意義非凡。