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2026年世界盃奪冠熱門德國隊驚傳噩耗！球隊後防核心、效力於德甲多特蒙德的中後衛尼科·施洛特貝克（Nico Schlotterbeck），在日前對陣象牙海岸的小組賽中不幸受傷。經德國足協（DFB）官方證實，施洛特貝克左腳踝內側韌帶撕裂，確定將缺席本屆世界盃剩餘的所有賽事。開賽13分鐘受傷，為球隊大局苦撐至半場這場意外發生在對陣象牙海岸比賽的開賽第13分鐘。當時施洛特貝克在一次防守對抗中不慎扭傷左腳踝，儘管當下痛楚劇烈，但他為了節省球隊換人名額，仍選擇強忍疼痛繼續比賽，直到半場休息時才由魯迪格（Antonio Rüdiger）替換下場。 賽後總教練納格爾斯曼（Julian Nagelsmann）對其傷勢表示擔憂，隨後返回大本營接受核磁共振（MRI）掃描，結果證實傷勢嚴重，需進行長達數個月的休養，宣告其世界盃之旅提前劃下句點。施洛特貝克本屆世界盃狀態極佳，不僅在前兩場小組賽均先發上場，幫助球隊提前鎖定淘汰賽門票，還在對陣庫拉索的比賽中攻入一球。更有統計數據顯示，德國隊在施洛特貝克出戰的近18場比賽中保持不敗（14勝4平），堪稱球隊的「不敗護身符」。納格爾斯曼難掩遺憾地表示：「我們在球場上會非常想念『施洛蒂』（Schlotti），他是一位傑出的防守者，尤其是在後場策動進攻的能力更是卓越。這本該屬於他的世界盃，這對他個人而言無疑是一大打擊。」儘管遭遇重創，但德國隊陣中仍有強大的後備戰力。納格爾斯曼強調，球隊目前在中心後衛位置上依然人手充足，包含強納坦·塔（Jonathan Tah）、魯迪格、瓦爾德馬·安東（Waldemar Anton）以及馬利克·蒂奧（Malick Thiaw）都能隨時補上戰力。值得一提的是，施洛特貝克展現了極高的職業素養與正向態度。納格爾斯曼透露，施洛特貝克決定暫時留在美國與隊友待在一起，即便無法上場，他仍希望透過場下的影響力支持球隊。這一舉動讓隊內上下深受感動，也展現出德國隊強大的團隊凝聚力。目前德國隊已提前鎖定小組第一，將在周五迎戰小組賽最後一個對手厄瓜多，這場比賽也將成為納格爾斯曼測試新防線組合、備戰淘汰賽的關鍵戰役。