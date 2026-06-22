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▲伊朗總統（圖／美聯社／達志影像）

在巴基斯坦積極居中斡旋下，美國與伊朗在瑞士舉行的首輪正式會談已順利結束，雙方取得多項重要共識，為後續談判奠定基礎。伊朗國營媒體同步報導，伊朗總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）明日將親赴巴基斯坦訪問，感謝其在美伊談判中發揮的關鍵調解角色。巴基斯坦總理夏立夫今日在社群平台X上正式證實，美伊瑞士會談已順利落幕，並公布了談判的三大重要成果。夏立夫在文中表示：「磋商在正面且具建設性的氛圍中舉行，並取得令人鼓舞的進展，包括雙方已就在60天內達成最終協議的路線圖達成共識、設立高層委員會負責政治層面監督，並展開進一步的技術層級會談。」言詞間透露出對這輪談判成果的高度肯定。綜合這輪會談成果，美伊雙方達成以下共識：一、就在60天內達成最終協議的路線圖取得共識，確立明確時程；二、設立高層委員會，負責對整體談判進程進行政治層面的監督與把關；三、雙方同意展開進一步的技術層級工作會談，深入研討協議細節。根據伊朗國營通訊社（IRNA）報導，伊朗總統辦公室公共關係主任阿巴西（Habibollah Abbasi）指出，裴澤斯基安此行赴巴基斯坦的目的之一，正是親自向巴基斯坦總理夏立夫致謝，感謝巴方在「協助調解伊美關係」方面所付出的心力與貢獻。這場首輪瑞士會談的順利結束，被外界視為美伊60天核談判正式步入正軌的積極訊號，後續高層委員會的運作與技術層級談判的進展，將是觀察這場中東和平進程能否真正畫下句點的關鍵指標。