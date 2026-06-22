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錦明實業與波蘭簽約 看好「備戰商機」

▲蔡翔峰認為，亞洲備戰需求很多，波蘭、愛沙尼亞、拉脫維亞與立陶宛等波羅的海3國同樣也在準備，「那這些準備未必是他們要用的，但是他們可以去支援給烏克蘭的」，所以評估備戰跟即時需求都還是蠻大。（圖／記者鍾泓良攝影）

價格優勢有限 雷虎盼站穩非紅供應鏈

漢翔無人機反制系統 期盼吸取長處「截長成強」

▲雷虎這次也帶來海上無人快艇「海鯊200」，紀文軒說明，歐洲同樣也有無人艇產品，而海鯊無人艇近期也有跟 美國國防科技獨角獸公司Shield AI整合，希望可以在台灣先用海鯊進行國防運用。（圖／記者鍾泓良攝影）

無人機預算遭砍 廠商態度反應兩極

抓住非紅供應鏈 徐綬章：無人機有望成為下個兆元產業

▲徐綬章認為，無人機、無人船或機器狗很多技術都可以通用，而台灣優勢是非常有彈性，藉由非紅供應鏈這次次機會，台灣廠商可以有機會踏出國內，更吸引過去不參與國防的資訊類、機電類都加入國防產業行列。（圖／記者鍾泓良攝影）

歐洲台灣形象展今（22）日在波蘭華沙舉辦，此次邀請16家台灣無人機參展，安排640場商洽會。雷虎、漢翔及錦明實業等都來到華沙大展身手。雷虎帶來最新無人機、無人船產品，錦明實業則分析，即便俄烏戰爭結束，全球備戰需求仍存在。經濟部委託外貿協會執行的歐洲台灣形象展，今年首度移師波蘭華沙，吸引106家台灣企業參展，主打智慧科技、智慧製造、智慧移動、安全與防衛、智慧能源等解決方案；這次邀請16家無人機廠商，共安排至少640場洽談會。另外一家出席這場形象展的無人機廠商，錦明實業董事長蔡翔峰表示，目前公司產品已授權波蘭購買跟販售，說明因為烏克蘭很缺錢，所以直接做生意未必可以收得到錢，但若是透過第三方來進行交易將更有保障，只要收到錢就可以準時發貨過去，對雙方都是好事。針對近年來歐洲出口額成長幅度，他說，如果去年是1，今年約有到3，認為就算不希望俄烏戰爭繼續，無人機還是有「即時」、「備戰」及「想像」三大需求，像是烏克蘭是戰場，需求量就非常大，但到明年後可能就會出現備戰需求；像德國現在所提出來的產品需求，如AI、光纖及無人機搭配，這些都是未來想像出來需求。對於這三大需求來源的比重？蔡翔峰認為，亞洲備戰需求很多，波蘭、愛沙尼亞、拉脫維亞與立陶宛等波羅的海3國同樣也在準備，「那這些準備未必是他們要用的，但是他們可以去支援給烏克蘭的」，所以評估備戰跟即時需求都還是蠻大。雷虎科技管理部業務紀文軒受訪表示，這次展出熱賣產品，包括沉浸式無人機、攔截式無人機，以及無人船等等。由於歐洲地區較注重價格，台灣身為「非紅供應鏈」，在價格方面沒有占到優勢，但也希望歐洲可以找到搭配廠商。台灣同樣具有許多優勢，在非紅供應鏈下許多廠商還是會優先考慮跟台灣購買，雷虎同時也跟很多國際廠商合作，台灣也可以給予不同產品上的搭配。除了無人機之外，雷虎這次也帶來海上無人快艇「海鯊200」，紀文軒說明，歐洲同樣也有無人艇產品，而海鯊無人艇近期也有跟 美國國防科技獨角獸公司Shield AI整合，希望可以在台灣先用海鯊進行國防運用。漢翔這次將無人機反制系統帶到波蘭展場，不僅可以透過定向發射電磁波進行干擾完成軟殺（soft kill）方式，更配備雷射系統，直接狙殺敵方無人機。漢翔航空工業董事長曹進平受訪說，台灣國內無人機市場在實在太小，現在面對非紅供應鏈優勢，走國際商機是一個必然的趨勢。他坦言，漢翔起步比較晚，認為無人機的需求膨脹得很快，再加上國內無人機的大家研發的能量還不錯，但是產製的能量有一定的限度，所以很多人都會找我們來做合作。面對反制系統，他說，各界都在發展，大家也都各有優缺，漢翔發展出一個比較完全自製的指管系統，去整合主動偵測、被動偵測，還有其他武器、指令系統，去做軟殺跟硬殺的整合，希望藉由過去最擅長的「整合」，把看誰的產品強項整合進來，「過去是截長補短，現在是希望截長成強。」行政院先前提出1.25兆元國防特別預算，經立法院審議後遭大幅刪減至7800億元，其中攸關無人機、無人艇等項目並未納入。他說，台灣競爭對手就是全球，目前在歐洲占比並未到很高，因為許多廠商都是選擇在地生產，但考量到台灣可以當作第二個選擇，強調台灣無人機產業是決定在於政府扶持及國防預算，希望未來預算可以順利通過，讓企業足以在市場上占有大空間。面對近期政府無人機預算遭砍，蔡翔峰反倒認為「是一件好事」，3年來無人機廠商日益居多，有些真的具有量能，部分則只做媒合，「針對預算被砍掉，錦明樂觀看待，剛好可以洗牌，玩真的可以繼續走下去，玩假的大概就不會繼續走。」台灣國防產業發展協會祕書長徐綬章認為，無人機、無人船或機器狗很多技術都可以通用，而台灣優勢是非常有彈性，藉由非紅供應鏈這次機會，台灣廠商可以有機會踏出國內，更吸引過去不參與國防的資訊類、機電類都加入國防產業行列。但他也強調，非紅供應鏈不能是台灣產業的唯一優勢，當台灣有非常好的科技人才、技術，不會只有依靠單一的去紅供應鏈支撐，所以需要到處去參加活動、展覽，讓全球看到台灣優勢，他也評估即便台灣面對很多國外競爭對手，國防產業有相當機會成為台灣下一個兆元產業。