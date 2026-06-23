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曾隨法國隊捧起1998年世界盃大力神盃的前鋒斯特凡·吉瓦爾什（Stéphane Guivarc'h），近日因一段關於其退役後生活與昔日隊友斷聯的報導，再度引發足壇熱議。現年55歲的他，目前在故鄉擔任泳池設備銷售業務員，徹底遠離了鎂光燈，而關於他當年為何選擇與那支冠軍隊伍「徹底斷聯」的傳聞，也再次浮出水面。吉瓦爾什在1998年世界盃擔任法國隊先發前鋒，雖然該屆賽事他出賽多場卻未能進球，但他優異的跑位與為隊友創造空間的能力，仍被視為法國隊奪冠的重要拼圖。然而，在退役四年後，年僅31歲的吉瓦爾什便毅然決然告別足壇，投身家鄉布列塔尼大區的休閒產業，成為一名泳池銷售員。根據《太陽報》報導，吉瓦爾什曾坦言，選擇離開足球是為了家庭：「母親離世後，我不忍心父親孤身一人，決定回歸故鄉陪伴他。這是我的人生選擇，我並不後悔。」儘管吉瓦爾什退役生活過得平靜，但他與當年奪冠隊友們的失聯，卻讓昔日搭檔感到遺憾。前兵工廠球星佩蒂特（Emmanuel Petit）感慨地表示：「我們已經很久沒有他的消息了。那段世界盃的記憶本該將我們一生緊緊連繫在一起，但他選擇切斷所有聯繫。」然而，體壇小道消息指出，吉瓦爾什之所以與這批法國巨星格格不入，背後似乎有一段不為人知的恩怨。坊間傳聞，當時作為「平民球隊」歐塞爾（Auxerre）出身的吉瓦爾什，在隊內顯得孤立無援。更有傳聞稱，吉瓦爾什當初佔據了球隊主力前鋒的位置，直接擠掉了時任隊長席丹（Zinedine Zidane）的摯友杜加里（Christophe Dugarry）。有知情人士透露，世界盃期間，吉瓦爾什在隊內幾乎沒有朋友，甚至遭到部分巨星陣營的冷眼相待。這份沈重的心理壓力與排擠感，被認為是他後來選擇「清空」足球人生、與所有隊友斷絕往來的主要心理陰影。吉瓦爾什在1998年世界盃後加盟英超紐卡索聯，卻未能延續在法甲的高效，隨後轉戰格拉斯哥流浪者奪得蘇超雙冠，最終在甘岡結束球員生涯。他在法甲留下過輝煌紀錄，但在國家隊時期與頂級巨星們的相處，似乎成了他職業生涯中難以撫平的傷痕。面對外界的臆測，吉瓦爾什始終保持沉默，堅守著他那平凡而低調的泳池銷售生活。這段從世界之巔到回歸塵土的歷程，無疑是足球史上最為傳奇且令人唏噓的「冠軍轉型」故事之一。對於那些依然懷念他的老隊友而言，這位昔日的藍軍前鋒，或許永遠都將是那份1998年奪冠榮耀中最謎樣的一角。