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▲周渝民（順時針方向）、鍾岳軒、孫沁岳、藍正龍等男神都是在地宜蘭人。（圖／翻攝自周渝民、鍾岳軒、孫沁岳、藍正龍臉書）

戲劇男神曾敬驊近來被網友拿來跟同天生日的中國男星張凌赫比較帥氣度，成為各大社群平台的熱門話題，另有粉絲發現來自宜蘭的曾敬驊，同鄉還有很多帥哥藝人，如F4出生的周渝民（仔仔）、偶像劇發跡的藍正龍、以及新劇《聰明鎮》即將上檔的孫沁岳等，讓北漂的網友幽默地說：「我要搬回老家住了！」日前，一名粉絲在社群平台發文寫下：「宜蘭是專門出產帥哥嗎？好山好水好多帥哥！」隨文附上曾敬驊、周渝民、藍正龍等男明星的照片，貼文發布後累計超過10萬瀏覽次數，網友紛紛表示：「決定明天搬回宜蘭媽媽家」、「好吧...有曾敬驊，我就不反駁了」、「認證，以前的同學漂亮的、帥的都剛好是宜蘭人」、「是的，連夜市賣檸檬冰的店員也是帥哥，根本是明星」、「而且是會讓人印象深刻的帥」、「被你發現了！」除了原PO舉例來自冬山鄉的曾敬驊、羅東鎮的周渝民及礁溪鄉的藍正龍，故鄉是宜蘭的還有演員孫沁岳、BL劇《向流星許願的我們》男星鍾岳軒、《全明星運動會》第二季參賽者潘君侖等人。近來人氣沸騰的曾敬驊，早前受訪談及外貌出眾的話題，態度相當謙虛，他說自己私底下的生活其實很平淡、無趣，並表示更希望大家能專注於演員本業，透過一部部作品來精進演技與累積個人魅力。此外，曾敬驊也曾經坦言「前幾年太拚，太在意別人怎麼看我」，現在的他更懂得放下外在眼光與壓力，將重心放在真實的自我沉澱與生活體驗上。