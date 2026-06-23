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高鐵自由座連假超賣問題無解！對號座乘客超不滿

搞到自由座專用車廂沒辦法消化乘客，除了商務車廂之外，全車廂都要開放給自由座站立

要這樣賣票就把自由座位置都拆掉啊！真的是莫名其妙」。

▲高鐵乘客抱怨買對號座但總是會有許多買自由座票的乘客站著，讓他感到非常傻眼，引起許多對號座乘客的共鳴。（圖/Threads）

自由座乘客心聲曝光：才差幾十塊、大家都要回家

為對號座跟自由座明明才差幾十塊錢，根本沒有必要這麼計較

人人都有可能搶不到連假的票，「大家都要回家好嗎？」

▲購買自由座的乘客認為：「對號座也才差幾十塊錢還能坐著，人人都有可能搶不到連假的票，大家都要回家好嗎？」（示意圖／記者黃韻文攝）

以台南到南港來看，對號座票價1390元、自由座1345元，兩者才相差45元，這個價差的乘車品質要求，到底應不應該有區隔，可能就真的見仁見智。

高鐵自由座、對號座吵翻天！新列車上線可能有解

堅持如果要調整票價，也必須要是服務品質提升、新車如期到位等，屆時票價才可能會調整

▲台灣高鐵最新N700ST列車將在今年8月開始抵台，最快明年8月投入營運，屆時票價非常有可能會有漲價的情況。（台灣高鐵提供）

台灣高鐵近幾年來已經成為許多人南北往來的重要交通工具，尤其是連假期間對號座根本是一票難求，然而近日端午連假剛結束，高鐵近幾年被詬病的「超賣問題」又被不少人討論，但至今依舊是無解，不少乘客認為乘車的品質受到影響，但也有許多人也表示「大家都要回家啊！自由座跟對號座才差幾十塊而已！」有網友在社群平台「Threads」貼文指出「高鐵到底什麼時候才要正視自由座的票超賣問題？，所有走道都站滿人是要怎麼上下車？連一般車廂最後一個座位後方都有站人，貼文曝光後，不少乘客都表示「我也比較推薦執行，全車對號座或是全車自由座」、「就強制執行遊戲規則，連假加開全車自由座」。然而不同視角就會有不同的看法，購買對號座的人認為，都已經買對號座了就不應該跟自由座的人共享車廂，但購買自由座的乘客也感到非常不能理解，認，如果能買到對號座舒服的坐著，大家也想要好好坐在位置上，《NOWNEWS》記者也是高鐵常客，從以前讀大學連假回鄉時，高鐵真的沒有爆量的問題，但近幾年連假真的有體感明顯人潮變超多，尤其是自由座在尖峰時段真的已經供需失衡，不過唯一值得注意的就是，其實自由座的價格跟對號座的價格，真的就只差幾十塊錢，那麼很多人主張高鐵應該要漲價，才能夠有更好的乘車品質，尤其高鐵早在2024年就已經符合調升條件，不過高鐵董事長史哲也在日前表態，，因此當前漲價來提升乘車品質這件事應該是無法達到。如果現在無法以價格制量，高鐵可能必須採用其他方式，包括嚴格實施自由座車廂管制，不讓乘客隨意進入對號座車廂；加開「全車自由座」專車，並且在售票時就特別提醒乘客等，也許才能有效達到買對號座不想要走道都是人、買自由座乘客遵守規則搭車，否則恐怕每次連假都會怨聲載道。