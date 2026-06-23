2026 世界盃正如火如荼開踢，各國球星的精彩射門，讓觀眾們的足球魂也跟著燃燒、蠢蠢欲動，腳開始發癢了嗎？獨立遊戲《Kick》帶領玩家重溫足球純粹的樂趣，作品把童年「邊踢球邊上學」的回憶搬進遊戲裡，沒有激烈對抗、沒有裁判哨音，不是職業聯賽，只有最純粹的「足球」。《Kick》將於7月30日登陸Steam，目前已開放免費試玩版。
把「邊踢球邊上學」變成遊戲 簡單卻充滿挑戰
《Kick》由瑞士獨立開發者 nospacelost 一人打造，玩家將扮演名為 The Kid 的小男孩，每天早晨抱著足球出門，一路踢著球前往學校。《Kick》和傳統足球遊戲不同，沒有11人對戰、沒有進球得分，也沒有球隊經營，而是一款結合「平台跳躍、物理機關與足球操作」的冒險作品。
「足球」就是玩家最重要且唯一的夥伴，必須控制球不斷前進，利用「踢球、停球、挑球、控球」等動作突破關卡。有時需要把球踢到高處當作跳台，有時要讓足球滾進機關開啟道路，若足球掉進水裡、滾下懸崖，需重新找回球才能繼續前進。
玩家將一路穿越住宅區、工地、屋頂、公園、海邊等超過20個關卡，每一個場景都設計不同障礙，需要熟悉「足球」的物理特性，才能順利抵達終點。玩法看似簡單，實際操作卻十分考驗節奏與技巧。
日系動畫畫風超療癒 免費試玩版開放下載
《Kick》以手繪方式打造夏日住宅街景，隨處可見櫻花樹、自動販賣機、電線桿、紅綠燈與巷弄，搭配天空與柔和光影，讓不少玩家聯想到日本動畫電影。闖關的路上會遇見小狗、小貓、松鼠等陪伴冒險，沒有敵人追趕或時間限制，整體節奏悠閒療癒。
開發者表示，《Kick》靈感來自自己童年每天踢著足球去上學的回憶，希望透過遊戲讓玩家重新感受那段沒有手機、沒有壓力，只要一顆足球就能玩上一整天的快樂。目前 Steam 提供免費試玩版，玩家可以搶先體驗部分關卡與核心玩法，正式版將於7月30日推出。
我是廣告 請繼續往下閱讀
《Kick》由瑞士獨立開發者 nospacelost 一人打造，玩家將扮演名為 The Kid 的小男孩，每天早晨抱著足球出門，一路踢著球前往學校。《Kick》和傳統足球遊戲不同，沒有11人對戰、沒有進球得分，也沒有球隊經營，而是一款結合「平台跳躍、物理機關與足球操作」的冒險作品。
玩家將一路穿越住宅區、工地、屋頂、公園、海邊等超過20個關卡，每一個場景都設計不同障礙，需要熟悉「足球」的物理特性，才能順利抵達終點。玩法看似簡單，實際操作卻十分考驗節奏與技巧。
《Kick》以手繪方式打造夏日住宅街景，隨處可見櫻花樹、自動販賣機、電線桿、紅綠燈與巷弄，搭配天空與柔和光影，讓不少玩家聯想到日本動畫電影。闖關的路上會遇見小狗、小貓、松鼠等陪伴冒險，沒有敵人追趕或時間限制，整體節奏悠閒療癒。
開發者表示，《Kick》靈感來自自己童年每天踢著足球去上學的回憶，希望透過遊戲讓玩家重新感受那段沒有手機、沒有壓力，只要一顆足球就能玩上一整天的快樂。目前 Steam 提供免費試玩版，玩家可以搶先體驗部分關卡與核心玩法，正式版將於7月30日推出。