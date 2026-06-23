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世界盃進球榜一覽：

排名 球員（國家） 進球數 備註 1 梅西（阿根廷） 17 現役、紀錄持續更新中 2 克洛澤（德國） 16 已退役 3 羅納度（巴西） 15 已退役 4 姆巴佩（法國） 14 現役、本屆已進2球 4 蓋德·穆勒（西德） 14 已退役

2026年世界盃小組賽J組第二輪賽事中，衛冕冠軍阿根廷與歐洲勁旅奧地利在今（23）日凌晨正面交鋒。阿根廷傳奇球王梅西（Lionel Messi）雖然在開局意外射失12碼罰球，但他隨即在比賽第39分鐘戴罪立功，接獲隊友妙傳推射破網。這顆關鍵進球不僅率領阿根廷先馳得點，更讓他的世界盃生涯總進球數來到17球，正式超越德國傳奇前鋒克洛澤（Miroslav Klose），獨居世界盃歷史進球王。在本場比賽剛開局時，阿根廷就獲得12碼罰球的機會，由梅西操刀卻意外未能罰進，讓球迷驚呼連連，但梅西隨即在第39分鐘用行動戴罪立功。當時阿根廷從中路發動精采的小組配合破壞防守重心，隨後將球推向左側邊路。後衛莫利納（Facundo Medina）心領神會，送出一記教科書般的倒三角倒地傳中。此時前插的新星阿爾馬達（Thiago Almada）展現絕佳默契靈巧一漏，埋伏在後方的梅西接獲傳球，冷靜用推射將球送入網窩，幫助阿根廷取得1：0領先。在首戰面對阿爾及利亞的比賽中，梅西大演帽子戲法，將世界盃累積進球推進至16球，成功追平克洛澤保持的歷史紀錄。而今日對陣奧地利再度進球後，梅西正式以17顆進球獨居歷史第一，將自己的名字刻在世界盃歷史進球榜最顯眼的地方。值得一提的是，梅西在世界盃的通算助攻數目前也已達到8次，與阿根廷傳奇馬拉度納（Diego Maradona）並列歷史第二。目前世界盃歷史助攻王是由巴西傳奇比利（Pelé）所保持的9次。除了獨居歷史射手王之外，梅西本場進球也讓他的世界盃連續進球場次來到6場。這項紀錄從2022年卡達世界盃16強對澳洲開始延續，橫跨四強、決賽以及本屆兩場小組賽。根據統計，世界盃歷史上僅有1958年法國名將方丹（Just Fontaine）以及1970年巴西傳奇賈爾津霍（Jairzinho）曾達成連續6場破門的壯舉，梅西成為史上第3位完成此紀錄的球員。