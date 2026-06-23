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▲阿根廷傳奇球王梅西（Lionel Messi）雖然在開局意外射失12碼罰球，但他隨即在比賽第39分鐘戴罪立功，接獲隊友妙傳推射破網。（圖／美聯社／達志影像）

2026年世界盃J組次輪比賽中，衛冕軍阿根廷巨星梅西（Lionel Messi）再度成為全場焦點。他在上半場第9分鐘罕見罰丟點球，但梅西隨後就在第38分鐘接獲漂亮的傳球、直接推射破網，攻入載入史冊的世界盃生涯第17球，正式超越德國傳奇克洛澤（Miroslav Klose），獨居世界盃歷史進球王。進球後，英超傳奇巨星、法國名宿亨利（Thierry Henry）對梅西在逆境中展現的心理素質給予了至高無上的讚譽。在登上體育節目直播時，亨利一針見血地指出，梅西之所以能與凡人拉開差距，關鍵就在於其恐怖的「大賽心態」：「區分偉大球員與普通球員的關鍵，就在於他們的心理素質。梅西在比賽初期錯失了點球，這可能足以摧毀很多球員的信心，但最頂級的巨星從不躲藏。他們會繼續要球、繼續保持信念，然後給予反擊。」亨利感嘆道：「這正是梅西所做的。他展現了令人難以置信的人格特質，將失望拋在腦後，攻入了幫助阿根廷領先的進球。現在，他再次創造了歷史。成為世界盃歷史進球王是一項非凡的成就，這種紀錄是建立在超群的穩定性、實力以及在最大舞台上持續輸出的渴望。那一顆射失的點球本來可能成為今晚的焦點，但他卻將其轉化成另一個歷史性的高光時刻。這就是最偉大球員的所作所為。」本場比賽第38分鐘，阿根廷前場發動精妙小組配合，莫利納（Facundo Medina）在左側底線送出教科書般的低平球倒三角傳中，中路隊友靈巧一漏，後方跟進的梅西毫無滯留，直接用左腳腳弓推出一記刁鑽的貼地斬破網。這顆進球讓梅西以17球登頂世界盃歷史進球王，同時他也完成了一項跨越56年的遠古神蹟。包含2022年卡達世界盃淘汰賽的連續4場進球，加上本屆小組賽首戰以及今日對奧地利的連續破門，梅西已在世界盃正賽舞台上達成驚人的「跨屆連續6場破門」。成功追平了1958年瑞典世界盃的方丹（Just Fontaine）以及1970年墨西哥世界盃的賈爾金尼奧（Jairzinho），並列歷史第一。