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美股週一個別發展，美伊談判持續推進、國際油價持續回落，製造市場利多氣氛，市場關注記憶晶片巨擘美光（Micron）本週公布的財報，但科技股表現整體偏弱，美股22日收盤時漲跌互見。綜合《CNBC》等外媒報導，科技巨頭股價下跌拖累市場走低，SpaceX股價連跌3天，週一收盤時再挫約16.4%，市值單日蒸發4000億美元。其它科技股如Google母公司Alphabet股價則跌5%；受人工智慧人才流失擔憂的影響，亞馬遜股價跌約4.8%，為跌幅最大的道指成份股；Meta跌2.3%；微軟股價則下滑約3%。不過，並非所有科技股都收黑，比如美光科技受到即將公布的財報激勵，當天收盤股價漲了近7%。另一方面，在調解國-卡達、巴基斯坦表示，美國和伊朗官員已針對60天內達成最終協議的路線有共識後，布蘭特原油期貨價格轉跌。美國財政部解除伊朗制裁，批准未來60天恢復伊朗石油銷售，也進一步壓低油價，8月交割的布蘭特原油期貨下跌 3.31%，每桶收77.90美元；7月交割的西德州原油 (WTI) 期貨下跌2.32%，每桶收74.82美元。22日收盤，美股道瓊工業指數上漲148.01點或0.29%，報51712.71點；那斯達克指數下跌351.33點或1.33%，報26166.60點；標普500指數下跌27.79點或0.37%，報7472.79點；費城半導體指數上漲292.94點，或2.04%，報14634.72點。