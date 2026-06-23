美國財政部22日宣布，核發為期60天的「一般許可」（General License），作為美伊推動最終和平協議的一環，允許生產、交付和銷售伊朗原油，以及石化和石油產品至今年8月21日。
根據《路透社》報導，美方聲稱，伊朗已承諾允許國際原子能總署（IAEA）恢復核查工作，確保荷姆茲海峽（Strait of Hormuz）維持自由通行。
美國財政部長貝森特（Scott Bessent）在X平台上證實，在瑞士進行的談判頗具成效，既然伊朗已承諾荷姆茲海峽自由開放以及IAEA核查，作為框架的一部分，財政部亦發布一項為期60天的臨時一般許可。
報導指出，美國自1979年伊朗革命後就對伊朗實施制裁，後續又因核計畫、區域安全摩擦擴大而祭出更多限制措施，這項新許可允許伊朗原油及相關產品出口，並涵蓋銀行交易、保險與運輸等配套服務，相關款項也可使用美元支付。
要注意的是，古巴、北韓和克里米亞（主要由俄羅斯控制的烏克蘭領土）等國家或地區，均被排除在許可證範圍之外，尤其是前2者目前仍受到美國的嚴厲制裁。
報導並提到，中國獨立煉油商一直是受制裁之伊朗石油的主要買家，享有大幅折扣；而在2018年美國重新實施制裁前，印度、韓國、日本、義大利、希臘、台灣和土耳其，也都曾是伊朗原油的主要買家。
市場人士分析，此舉代表華府正以「放寬能源制裁」作為談判籌碼，此前伊朗封鎖荷姆茲海峽一度推升油價，但隨著臨時協議達成、談判持續推進，國際油價已大致回落至2月28日、戰事爆發前的水準附近。
我是廣告 請繼續往下閱讀
美國財政部長貝森特（Scott Bessent）在X平台上證實，在瑞士進行的談判頗具成效，既然伊朗已承諾荷姆茲海峽自由開放以及IAEA核查，作為框架的一部分，財政部亦發布一項為期60天的臨時一般許可。
要注意的是，古巴、北韓和克里米亞（主要由俄羅斯控制的烏克蘭領土）等國家或地區，均被排除在許可證範圍之外，尤其是前2者目前仍受到美國的嚴厲制裁。
報導並提到，中國獨立煉油商一直是受制裁之伊朗石油的主要買家，享有大幅折扣；而在2018年美國重新實施制裁前，印度、韓國、日本、義大利、希臘、台灣和土耳其，也都曾是伊朗原油的主要買家。
市場人士分析，此舉代表華府正以「放寬能源制裁」作為談判籌碼，此前伊朗封鎖荷姆茲海峽一度推升油價，但隨著臨時協議達成、談判持續推進，國際油價已大致回落至2月28日、戰事爆發前的水準附近。
更多「美以聯手轟伊朗」相關新聞。