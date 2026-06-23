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▲進球後，英超傳奇巨星、法國名宿亨利（Thierry Henry）對梅西在逆境中展現的心理素質給予了至高無上的讚譽。（圖／美聯社／達志影像）

▲阿根廷傳奇球王梅西（Lionel Messi）雖然在開局意外射失12碼罰球，但他隨即在比賽第39分鐘戴罪立功，接獲隊友妙傳推射破網。（圖／美聯社／達志影像）

在達拉斯 AT&T 體育場的歷史性夜晚，阿根廷球王梅西（Lionel Messi）再度用雙腳寫下傳奇！在今（23）日進行的世界盃小組賽G組賽事中，阿根廷以2：0擊敗奧地利，不僅成功以二連勝之姿提前晉級32強，梅西憑藉單場兩度破門的驚人表現，正式超越德國傳奇前鋒克洛澤（Miroslav Klose），以生涯18顆世界盃進球榮登賽史「史上進球王」。這場比賽對梅西而言可謂高潮迭起。開賽僅8分鐘，阿根廷獲得點球機會，可惜梅西操刀射偏，錯失了打破紀錄的良機。然而，這位38歲的傳奇隊長並未受挫，第38分鐘，他在門前接獲隊友梅迪納（Facundo Medina）的助攻，並由阿爾馬達（Thiago Almada）巧妙漏球助勢，梅西展現頂級射手嗅覺，起腳抽射破門，攻入個人世界盃生涯第17球，正式追平並超越克洛澤的紀錄，成為世界盃史上進球最多的男人。比賽進入傷停補時階段，梅西火力全開，在一次小角度射門中，硬是將球送進奧地利門將史拉格（Alexander Schlager）的防守大門，以個人的第18顆進球為這場勝利畫下完美句點，也鎖定了阿根廷的勝局。梅西在兩場小組賽中已攻入5球，目前高居本屆賽事金靴獎排行榜首位。更令人驚嘆的是，這位八屆金球獎得主展現了驚人的「逆齡」能力——他職業生涯的18顆世界盃進球中，竟有12顆是在他年滿35歲之後所攻入的。此外，他也追平了法國名將方丹（Just Fontaine）與巴西傳奇雅伊爾津霍（Jairzinho）的紀錄，成為世界盃史上第三位連續6場比賽皆有進球紀錄的球員。除了梅西的進攻火網，阿根廷的防線同樣穩如磐石。儘管奧地利隊在比賽中展現了頑強鬥志，隊長薩比策（Marcel Sabitzer）更在第100次國際賽里程碑之夜嘗試以自由球挑戰，但阿根廷門神馬丁尼茲（Emiliano Martinez）表現出色，力保球門不失，幫助球隊自小組賽以來保持零失球紀錄。隨著阿根廷以6分積分提前鎖定淘汰賽席次，這支衛冕冠軍軍團已展現出強大的奪冠氣勢。對於現場湧入的9萬5千名觀眾來說，這不只是一場小組賽的勝利，更是親眼見證歷史時刻的榮耀。接下來，阿根廷將在6月28日對戰約旦，繼續向更高的榮耀邁進。梅西 (Lionel Messi) - 18球克洛澤 (Miroslav Klose) - 16球羅納度 (Ronaldo) - 15球姆巴佩 (Kylian Mbappé) - 15球蓋德·穆勒 (Gerd Müller) - 14球