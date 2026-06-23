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▲姆巴佩展現了世界頂尖射手的身價。開賽第14分鐘，他接獲隊友機會，在禁區外起左腳轟出一記精彩的「世界波」，皮球劃破空氣直掛死角，助法國隊取得1：0領先。（圖／美聯社／達志影像）

▲本次雷暴天氣來勢洶洶，根據氣象數據統計，費城在短短2小時內降下了8.4毫米的雨量，遠超巴黎過去15天的總降雨量（7毫米）。（圖／美聯社／達志影像）

2026年世界盃小組賽I組賽事今（23）日進行第二輪賽事，法國隊在上半場憑藉球星姆巴佩（Kylian Mbappé）的驚天遠射取得1：0領先。然而，正當比賽進行至中場休息時，賽地費城遭遇嚴重雷暴天氣侵襲，球場瞬間淪為澤國，大會緊急宣布比賽暫停，目前恢復時間仍未定，這也成為本屆世界盃首場因天氣原因而中斷的比賽。在比賽中斷前，姆巴佩展現了世界頂尖射手的身價。開賽第14分鐘，他接獲隊友機會，在禁區外起左腳轟出一記精彩的「世界波」，皮球劃破空氣直掛死角，助法國隊取得1：0領先。這粒進球不僅價值連城，更讓姆巴佩達成了個人生涯的一項里程碑——他的世界盃總進球數正式達到15球。年僅27歲又184天的他，正式超越眾多傳奇，成為世界盃歷史上最年輕的「15球俱樂部」成員。目前在他之前僅剩梅西（18球）、克洛澤（16球）以及巴西傳奇羅納度（15球），姆巴佩的高效表現無疑已預告了他將成為未來紀錄的挑戰者。本次雷暴天氣來勢洶洶，根據氣象數據統計，費城在短短2小時內降下了8.4毫米的雨量，遠超巴黎過去15天的總降雨量（7毫米）。受暴雨與雷擊風險影響，FIFA官方透過球場大螢幕發布緊急通知，要求所有觀眾離開露天座席區，並在工作人員引導下前往場館室內區域尋求庇護。FIFA隨後確認，由於惡劣天氣，中場休息將延長至少30分鐘，具體復賽時間將視後續氣象條件而定。此景讓資深球迷聯想起1974年西德世界盃，當年西德與波蘭的半決賽也曾因大雨造成球場嚴重積水，最終演變成著名的「法蘭克福水戰」。受此番惡劣天氣影響，不僅法國與伊拉克的比賽被迫推遲，預定於8點開球的挪威對塞內加爾之戰也面臨變數。目前新澤西體育場外同樣風雨交加，現場球迷紛紛著雨衣或撐傘等待進場，賽事能否如期進行仍是未知數。對於法國隊而言，上半場數據全面占優（控球率58%、射門7次），球隊正值氣勢正旺之時，卻遭天候攔路。球員們目前已進入室內避難，靜候大會指示。