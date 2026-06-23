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米克拉升格強颱最新動態一次看！太平洋又有雙颱共舞

而米克拉颱風最新路徑潛勢預報有東修的趨勢，不過整體來說，路徑大致上還是沒有改變，米克拉將持續緩慢往西北西移動，再逐漸北轉，朝琉球南方海面前進

▲米克拉颱風路徑有東修的趨勢，預計在今天開始北轉往琉球南方海面前進，其路徑將在25日（周四）為最接近台灣時刻。（圖/中央氣象署）

關島東方還有熱帶性低氣壓TD08號，預估最快今天發展為第8號颱風「無花果（Higos）」，不過路徑目前不直接影響台灣。

米克拉颱風變小鋼炮「跟台灣一樣大」！最強巔峰逼台大迴轉

颱風眼清晰、結構相當完整，環流範圍雖小，但高度集中，可說是近期相當典型的「小鋼炮」型颱風

▲米克拉是典型的「小鋼炮颱風」，颱風眼清晰、結構相當完整，環流範圍雖小，但高度集中。（圖/台灣颱風論壇）

太平洋又出現雙颱共舞？位於菲律賓東北方的7號颱風「米克拉（Mekkhala）」昨天晚上8時增強為強烈颱風，根據中央氣象署最新路徑預估，米克拉將在未來兩天準備緩慢大迴轉，24小時之內強度將達到巔峰；而位於關島東方還有熱帶性低氣壓TD08號，預估最快今天發展為第8號颱風「無花果（Higos）」，不過路徑目前不直接影響台灣。根據氣象署最新觀測資料顯示，目前米克拉颱風已經升格為強烈颱風，目前中心位置在北緯18.3度，東經125.5度，以每小時9公里速度，向西北進行。中心氣壓925百帕，近中心最大風速每秒51公尺，瞬間最大陣風每秒63公尺，七級風平均暴風半徑180公里，十級風平均暴風半徑60公里。，移動路徑主要受到太平洋高壓強弱影響。其路徑將在25日（周四）為最接近台灣時刻，其暴風半徑僅180公里，發布海上颱風警報機率偏低。隨著米克拉颱風靠近，台灣東部、西半部還是會受到外圍環流影響，西半部及宜蘭不定時有陣雨或雷雨，花東午後也有短暫雷陣雨。至於位於氣象粉專「台灣颱風論壇」則表示，從衛星雲圖來看，米克拉的雲系範圍跟台灣差不多大，，目前仍處於有利增強環境之中，未來24小時將是他的巔峰狀態。「台灣颱風論壇」提到，不過，颱風北方有大範圍乾空氣盤據，隨著今天逐漸北轉、往較高緯度移動過程中，時不時受到乾空氣侵入影響，加上風切增強等不利因素，都有機會破壞颱風核心結構並加速減弱，強颱會維持多久，以及後續減弱速度，將是接下來觀察重點！