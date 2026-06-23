氣象專家、中央大學大氣系兼任副教授吳德榮，在「氣象應用推廣基金會．老大洩天機」專欄中表示，米克拉颱風昨（22）日升級強颱，目前已發展出清晰颱風眼，並持續朝台灣東方海面北上，未來幾天將維持接近巔峰的強度，但路徑仍與台灣保持距離，沒有直接侵台跡象。此外，今明兩天受太平洋高壓及颱風外圍沉降作用影響，全台持續高溫炎熱，最高溫上看38度以上，周四（25日）起水氣增加，周五、周六（26、27日）還要提防鋒面及颱風水氣帶來較大雨勢。
米克拉升級強颱！今起大迴轉往北 無花果颱風將生成
吳德榮指出，強颱米克拉持續在呂宋島東方海面發展，根據氣象署23日凌晨2時最新颱風路徑潛勢預測圖顯示，米克拉自今日起逐步轉向北方移動，目前已形成清晰颱風眼，並維持每秒51公尺的巔峰強度。預估周三、周四（24、25日）將沿著台灣東側海域北上，由於路徑與陸地保持安全距離，因此沒有登陸台灣的跡象，但隨著往北進入海洋熱含量較低區域，颱風強度將開始緩慢減弱。
依照目前預測，米克拉颱風將於周五（26日）通過琉球附近海域，周六（27日）再朝東北方向加速遠離。雖然颱風不會直接侵襲台灣，不過東半部沿海地區仍須防範長浪影響。此外，目前關島東北方另有一個熱帶低壓系統發展中，預計今天增強為無花果颱風，未來路徑同樣呈現大幅迴轉走勢，距離台灣更遠，暫無侵台疑慮。
全台高溫狂飆37度！鋒面接近、颱風外圍水氣影響 周四起變天轉雨
回顧昨日天氣，全台最高溫出現在屏東竹田鄉37.6度，各地高溫普遍落在37至38度之間。今晨觀測資料顯示，台灣上空仍是一片晴朗，截至清晨4時42分，各地平地最低溫約22至24度。今日各地預測溫度為：北部23至37度，中部23至37度，南部24至38度，東部22至37度。
最新歐洲模式(ECMWF)模擬顯示，今、明兩天在太平洋高壓籠罩以及米克拉外圍沉降作用影響下，各地天氣維持晴朗炎熱，宛如盛夏型態，全台高溫普遍可超過38度。提醒大家，外出活動務必做好防曬措施並補充水分，以防中暑及熱傷害。
至於後續天氣變化，周四（25日）起環境水氣逐漸增多，大氣穩定度下降，各地將轉趨不穩定，局部地區容易出現短暫陣雨，午後也有強對流系統發展的可能。
周五、周六（26、27日）受到鋒面接近以及米克拉颱風外圍水氣輸送影響，降雨機率進一步提高，部分地區須留意較劇烈雨勢，氣溫則會略為下降。周日至下周二（28日至30日）鋒面逐漸北移後，天氣可望回穩、氣溫再度回升，但午後仍有局部雷陣雨發生機率；到了下周三、四（7月1日至2日），各地大致維持晴到多雲天氣，白天偏熱，僅山區午後偶有局部降雨。
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吳德榮指出，強颱米克拉持續在呂宋島東方海面發展，根據氣象署23日凌晨2時最新颱風路徑潛勢預測圖顯示，米克拉自今日起逐步轉向北方移動，目前已形成清晰颱風眼，並維持每秒51公尺的巔峰強度。預估周三、周四（24、25日）將沿著台灣東側海域北上，由於路徑與陸地保持安全距離，因此沒有登陸台灣的跡象，但隨著往北進入海洋熱含量較低區域，颱風強度將開始緩慢減弱。
依照目前預測，米克拉颱風將於周五（26日）通過琉球附近海域，周六（27日）再朝東北方向加速遠離。雖然颱風不會直接侵襲台灣，不過東半部沿海地區仍須防範長浪影響。此外，目前關島東北方另有一個熱帶低壓系統發展中，預計今天增強為無花果颱風，未來路徑同樣呈現大幅迴轉走勢，距離台灣更遠，暫無侵台疑慮。
回顧昨日天氣，全台最高溫出現在屏東竹田鄉37.6度，各地高溫普遍落在37至38度之間。今晨觀測資料顯示，台灣上空仍是一片晴朗，截至清晨4時42分，各地平地最低溫約22至24度。今日各地預測溫度為：北部23至37度，中部23至37度，南部24至38度，東部22至37度。
最新歐洲模式(ECMWF)模擬顯示，今、明兩天在太平洋高壓籠罩以及米克拉外圍沉降作用影響下，各地天氣維持晴朗炎熱，宛如盛夏型態，全台高溫普遍可超過38度。提醒大家，外出活動務必做好防曬措施並補充水分，以防中暑及熱傷害。
至於後續天氣變化，周四（25日）起環境水氣逐漸增多，大氣穩定度下降，各地將轉趨不穩定，局部地區容易出現短暫陣雨，午後也有強對流系統發展的可能。
周五、周六（26、27日）受到鋒面接近以及米克拉颱風外圍水氣輸送影響，降雨機率進一步提高，部分地區須留意較劇烈雨勢，氣溫則會略為下降。周日至下周二（28日至30日）鋒面逐漸北移後，天氣可望回穩、氣溫再度回升，但午後仍有局部雷陣雨發生機率；到了下周三、四（7月1日至2日），各地大致維持晴到多雲天氣，白天偏熱，僅山區午後偶有局部降雨。