我是廣告 請繼續往下閱讀

美國財政部週一公布為期60天的「一般許可」（General License），准許伊朗在8月21日之前，銷售源自該國的原油、石化產品及石油產品。在解凍伊朗資產方面，美國正副總統川普（Donald Trump）、范斯（JD Vance）聲稱，將確保被解凍的伊朗資金，用於購買美國農產品以供伊朗民眾使用。然而，此說法已遭到伊朗央行及消息人士打臉。川普當地時間22日在白宮簽署行政命令時表示，伊朗政府應該用這些錢（解凍資產及石油出口收益）為人民購買食物，因為伊朗人民正面臨飢餓，而根據美伊諒解備忘錄內容，這些資金將用於購買食品，且這些食品將完全通過美國、從美國農民那裡購買，包含玉米、大豆等等：「應該不少錢，我希望是很多錢。」范斯則是在瑞士針對伊朗資產解凍議題回應傳媒時提到，美方已建立相關流程，確保未來任何解凍資金將用於支持伊朗民眾，而非資助恐怖主義，比如，被解凍的伊朗資金將用於購買美國大豆、玉米和小麥等農產品，該機制將由美國、卡達共同批准。不過，伊朗媒體《塔斯尼姆通訊社》（Tasnim ）引述談判消息人士，聲稱這個說法並不屬實，在任何協議中都沒有這樣的表述。消息人士批評，范斯之所以提出這類說法，主要是出於美國國內政治因素的考量，但伊朗不會拿大把鈔票去買美國的農產品。伊朗中央銀行行長赫馬蒂（Abdolnaser Hemmati）指出，伊朗沒有義務向美國購買進口農產品，簽署的協議裡也沒有提到這點，除非美國產品能提供最優的價格和品質，才會考慮購買。