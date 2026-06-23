2026年世界盃再度見證偉大歷史誕生！阿根廷傳奇球星梅西(Lionel Messi)在對陣奧地利的賽事中梅開二度，正式以18顆進球超越德國傳奇前鋒克洛澤(Miroslav Klose)，成為世界盃歷史上進球數最多的球員。從2006年初登場到2026年第六次披掛上陣，梅西用20年的光陰書寫了屬於自己的足球神話。
梅西世界盃18顆進球完整紀錄
有趣的是，阿根廷雖然是南美球隊，但梅西竟然只對美洲球隊打進過1球（2022年對墨西哥），他18顆進球之中，對非洲球隊打7球，對歐洲球隊打進7球，對亞洲球隊打進3球，阿爾及利亞和奈及利亞兩國是其最大苦主，非別被進3球，。其中有4球是12碼罰球，有1球是自由球。
在完成這項前無古人的成就後，即將迎來39歲生日的梅西在賽後受訪時坦言：「老實說我現在記不起來了，我真的很累，沒什麼力氣，腦子也轉不動了。現在我只想享受這一刻，並快點回到隊友們身邊。」這段發言展現了他為球隊傾盡全力後的真實寫照。
「我對紀錄沒興趣，只想贏球」
儘管成為世界盃歷史進球第一人，梅西賽後受訪時卻表示：「我對紀錄不感興趣，我唯一想的就是贏球。」談及本場比賽開賽8分鐘錯失點球的遺憾，梅西坦言當時真的非常生氣，「我氣了好一陣子，但後來我告訴自己必須彌補回來。」最終他以梅開二度的表現，將遺憾轉化為球隊的勝利。
當被問及哪一個進球是他心目中的「最美進球」時，梅西竟幽默地表示：「我不知道，我甚至不記得自己進過哪些球了。」這句展現高度的回答，也再次印證了他心中只有勝利與團隊，而非個人數據的特質。
數據背後的統治力：阿根廷近半進球皆與他有關
梅西的統治力不僅體現在進球數字，更有數據佐證。根據Sofascore的統計，自梅西2006年完成世界盃首秀以來，阿根廷隊在世界盃賽場上總共攻入了50顆進球，其中梅西直接參與了26顆（進球或助攻），占比高達驚人的52%。這支阿根廷隊在世界盃的進攻核心，無疑就是梅西。
從 2006 年的處女作到 2026 年的紀錄之巔，梅西的世界盃進球分佈極其平均：小組賽13球、十六強1球、八強1球、四強1球、決賽：2球
「這是獨一無二的體驗」
回首前兩場小組賽攻入5球的戰果，梅西感慨地說：「能連續兩場破門，這段經歷對我而言是獨一無二、難以複製的。」他提到，在場上感受到的不僅是勝利，更是看著全隊集結時那種融洽的氛圍，「無論是正式大賽還是友誼賽，我們都享受一同訓練、並肩作戰的時光，更榮幸能為這些如同狂歡節般熱情的阿根廷球迷帶去喜悅。」
面對接下來的比賽，這位衛冕冠軍隊長保持高度警戒，「這絕不會輕鬆，任何對手都經過充分備戰，後面的比賽只會越來越難，我們絕不能掉以輕心。」
隨著阿根廷拿下關鍵三分並提前晉級，梅西的傳奇紀錄仍在持續譜寫。對於全世界的球迷而言，能見證這樣一位將勝利置於個人榮譽之上的球王，在世界盃舞台上繼續奔馳，本身就是這項運動最美好的風景。
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|進球序號
|年份
|對戰國家
|賽事階段
|進球方式
|第1球
|2006年
|塞爾維亞與黑山
|小組賽
|輕巧推射
|第2球
|2014年
|波士尼亞與赫塞哥維納
|小組賽
|禁區線低射中柱彈入
|第3球
|2014年
|伊朗
|小組賽
|右路內切左腳弧線球
|第4球
|2014年
|奈及利亞
|小組賽
|爆射破門
|第5球
|2014年
|奈及利亞
|小組賽
|自由球直接破門
|第6球
|2018年
|奈及利亞
|小組賽
|單兵突破停球抽射
|第7球
|2022年
|沙烏地阿拉伯
|小組賽
|12碼罰球
|第8球
|2022年
|墨西哥
|小組賽
|禁區外左腳貼地斬
|第9球
|2022年
|澳洲
|淘汰賽(16強)
|推射得分
|第10球
|2022年
|荷蘭
|淘汰賽(8強)
|12碼罰球
|第11球
|2022年
|克羅埃西亞
|淘汰賽(4強)
|12碼罰球
|第12球
|2022年
|法國
|淘汰賽(決賽)
|12碼罰球
|第13球
|2022年
|法國
|淘汰賽(決賽)
|延長賽補射破門
|第14球
|2026年
|阿爾及利亞
|小組賽
|禁區外左腳世界波
|第15球
|2026年
|阿爾及利亞
|小組賽
|跟進補射破門
|第16球
|2026年
|阿爾及利亞
|小組賽
|大禁區線左腳低射
|第17球
|2026年
|奧地利
|小組賽
|左腳推射死角
|第18球
|2026年
|奧地利
|小組賽
|門前兩連擊補射入網
在完成這項前無古人的成就後，即將迎來39歲生日的梅西在賽後受訪時坦言：「老實說我現在記不起來了，我真的很累，沒什麼力氣，腦子也轉不動了。現在我只想享受這一刻，並快點回到隊友們身邊。」這段發言展現了他為球隊傾盡全力後的真實寫照。
儘管成為世界盃歷史進球第一人，梅西賽後受訪時卻表示：「我對紀錄不感興趣，我唯一想的就是贏球。」談及本場比賽開賽8分鐘錯失點球的遺憾，梅西坦言當時真的非常生氣，「我氣了好一陣子，但後來我告訴自己必須彌補回來。」最終他以梅開二度的表現，將遺憾轉化為球隊的勝利。
當被問及哪一個進球是他心目中的「最美進球」時，梅西竟幽默地表示：「我不知道，我甚至不記得自己進過哪些球了。」這句展現高度的回答，也再次印證了他心中只有勝利與團隊，而非個人數據的特質。
梅西的統治力不僅體現在進球數字，更有數據佐證。根據Sofascore的統計，自梅西2006年完成世界盃首秀以來，阿根廷隊在世界盃賽場上總共攻入了50顆進球，其中梅西直接參與了26顆（進球或助攻），占比高達驚人的52%。這支阿根廷隊在世界盃的進攻核心，無疑就是梅西。
從 2006 年的處女作到 2026 年的紀錄之巔，梅西的世界盃進球分佈極其平均：小組賽13球、十六強1球、八強1球、四強1球、決賽：2球
「這是獨一無二的體驗」
回首前兩場小組賽攻入5球的戰果，梅西感慨地說：「能連續兩場破門，這段經歷對我而言是獨一無二、難以複製的。」他提到，在場上感受到的不僅是勝利，更是看著全隊集結時那種融洽的氛圍，「無論是正式大賽還是友誼賽，我們都享受一同訓練、並肩作戰的時光，更榮幸能為這些如同狂歡節般熱情的阿根廷球迷帶去喜悅。」
面對接下來的比賽，這位衛冕冠軍隊長保持高度警戒，「這絕不會輕鬆，任何對手都經過充分備戰，後面的比賽只會越來越難，我們絕不能掉以輕心。」
隨著阿根廷拿下關鍵三分並提前晉級，梅西的傳奇紀錄仍在持續譜寫。對於全世界的球迷而言，能見證這樣一位將勝利置於個人榮譽之上的球王，在世界盃舞台上繼續奔馳，本身就是這項運動最美好的風景。
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