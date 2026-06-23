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進球序號 年份 對戰國家 賽事階段 進球方式 第1球 2006年 塞爾維亞與黑山 小組賽 輕巧推射 第2球 2014年 波士尼亞與赫塞哥維納 小組賽 禁區線低射中柱彈入 第3球 2014年 伊朗 小組賽 右路內切左腳弧線球 第4球 2014年 奈及利亞 小組賽 爆射破門 第5球 2014年 奈及利亞 小組賽 自由球直接破門 第6球 2018年 奈及利亞 小組賽 單兵突破停球抽射 第7球 2022年 沙烏地阿拉伯 小組賽 12碼罰球 第8球 2022年 墨西哥 小組賽 禁區外左腳貼地斬 第9球 2022年 澳洲 淘汰賽(16強) 推射得分 第10球 2022年 荷蘭 淘汰賽(8強) 12碼罰球 第11球 2022年 克羅埃西亞 淘汰賽(4強) 12碼罰球 第12球 2022年 法國 淘汰賽(決賽) 12碼罰球 第13球 2022年 法國 淘汰賽(決賽) 延長賽補射破門 第14球 2026年 阿爾及利亞 小組賽 禁區外左腳世界波 第15球 2026年 阿爾及利亞 小組賽 跟進補射破門 第16球 2026年 阿爾及利亞 小組賽 大禁區線左腳低射 第17球 2026年 奧地利 小組賽 左腳推射死角 第18球 2026年 奧地利 小組賽 門前兩連擊補射入網

▲梅西世界盃18顆進球之中，對非洲球隊打7球，對歐洲球隊打進7球，對亞洲球隊打進3球。（圖／美聯社／達志影像）

▲儘管成為世界盃歷史進球第一人，梅西賽後受訪時卻表示：「我對紀錄不感興趣，我唯一想的就是贏球。」（圖／美聯社／達志影像）

▲隨著阿根廷拿下關鍵三分並提前晉級，梅西的傳奇紀錄仍在持續譜寫。（圖／美聯社／達志影像）

2026年世界盃再度見證偉大歷史誕生！阿根廷傳奇球星梅西(Lionel Messi)在對陣奧地利的賽事中梅開二度，正式以18顆進球超越德國傳奇前鋒克洛澤(Miroslav Klose)，成為世界盃歷史上進球數最多的球員。從2006年初登場到2026年第六次披掛上陣，梅西用20年的光陰書寫了屬於自己的足球神話。有趣的是，阿根廷雖然是南美球隊，但梅西竟然只對美洲球隊打進過1球（2022年對墨西哥），他18顆進球之中，對非洲球隊打7球，對歐洲球隊打進7球，對亞洲球隊打進3球，阿爾及利亞和奈及利亞兩國是其最大苦主，非別被進3球，。其中有4球是12碼罰球，有1球是自由球。在完成這項前無古人的成就後，即將迎來39歲生日的梅西在賽後受訪時坦言：「老實說我現在記不起來了，我真的很累，沒什麼力氣，腦子也轉不動了。現在我只想享受這一刻，並快點回到隊友們身邊。」這段發言展現了他為球隊傾盡全力後的真實寫照。儘管成為世界盃歷史進球第一人，梅西賽後受訪時卻表示：「我對紀錄不感興趣，我唯一想的就是贏球。」談及本場比賽開賽8分鐘錯失點球的遺憾，梅西坦言當時真的非常生氣，「我氣了好一陣子，但後來我告訴自己必須彌補回來。」最終他以梅開二度的表現，將遺憾轉化為球隊的勝利。當被問及哪一個進球是他心目中的「最美進球」時，梅西竟幽默地表示：「我不知道，我甚至不記得自己進過哪些球了。」這句展現高度的回答，也再次印證了他心中只有勝利與團隊，而非個人數據的特質。梅西的統治力不僅體現在進球數字，更有數據佐證。根據Sofascore的統計，自梅西2006年完成世界盃首秀以來，阿根廷隊在世界盃賽場上總共攻入了50顆進球，其中梅西直接參與了26顆（進球或助攻），占比高達驚人的52%。這支阿根廷隊在世界盃的進攻核心，無疑就是梅西。從 2006 年的處女作到 2026 年的紀錄之巔，梅西的世界盃進球分佈極其平均：小組賽13球、十六強1球、八強1球、四強1球、決賽：2球回首前兩場小組賽攻入5球的戰果，梅西感慨地說：「能連續兩場破門，這段經歷對我而言是獨一無二、難以複製的。」他提到，在場上感受到的不僅是勝利，更是看著全隊集結時那種融洽的氛圍，「無論是正式大賽還是友誼賽，我們都享受一同訓練、並肩作戰的時光，更榮幸能為這些如同狂歡節般熱情的阿根廷球迷帶去喜悅。」面對接下來的比賽，這位衛冕冠軍隊長保持高度警戒，「這絕不會輕鬆，任何對手都經過充分備戰，後面的比賽只會越來越難，我們絕不能掉以輕心。」隨著阿根廷拿下關鍵三分並提前晉級，梅西的傳奇紀錄仍在持續譜寫。對於全世界的球迷而言，能見證這樣一位將勝利置於個人榮譽之上的球王，在世界盃舞台上繼續奔馳，本身就是這項運動最美好的風景。