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▲所謂的開球儀式就是李現將官方用球放上指定的球座而已。（圖／微博＠HauteCouture_Style）

中國男星李現受運動品牌邀請，擔任台灣時間22日凌晨0點世界盃H組，西班牙對沙烏地阿拉伯小組賽的開球嘉賓。當晚大批粉絲守著直播，想看男神帥氣上場的畫面，怎料中國0電視台進行LIVE轉播，僅有事後報導，讓李現的粉絲崩潰，直呼失望。另外，李現的開球方式居然只是將球放上底座，如此平淡的儀式也引發討論。34歲的李現受愛迪達邀請，擔任當晚比賽開球嘉賓，先前品牌官方就積極宣傳，稱李現是中國第一個登上世界盃開球的，粉絲因此相當期待當天的球賽直播，怎料直到比賽開始，大家都沒看到李現登場的畫面，這才發現賽前的開球儀式其實沒有轉播，關鍵字「李現開球沒轉播」也因此衝上熱搜。大批粉絲痛批電視台0轉播的行為，氣憤直呼：「國內藝人世界盃首發，電視台都不播的嗎？」「為了李現等到半夜，結果看不到半個人影，令人失望」、「愛迪達營銷也太失敗了，都請李現開球了，不買電視台轉播嗎」。對此，有內行球迷解釋，通常開球儀式都是贊助商安排的，屬於賽前活動，不包含在電視台買的轉播權直播範圍內，這才沒有直播。另外，李現開球結束後，有現場球迷分享畫面。只見李現捧著足球走進球場，將球放在場上的底座中，跟四面八方的球迷揮揮手，這開球儀式就算完成了。如此平淡的流程讓不少觀眾直呼意料之外：「原來開球就是這樣，我還以為要踢一腳呢」、「這開球出乎意料的無聊」、「本來也不是多重要的儀式所以也沒轉播吧」。今年34歲的李現是中國大咖男星，曾和劉亦菲主演過電視劇《去有風的地方》，也曾和楊紫主演過《親愛的，熱愛的》、《國色芳華》、《錦繡芳華》，人氣頗高。而李現過去也說過，自己是皇馬球迷，這次能踩上世界盃球場，也算是圓夢了。