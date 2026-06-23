美國總統川普（Donald Trump）22日表示，美國同意暫時放寬伊朗石油銷售限制，目的在於協助伊朗經濟、基礎建設重建，而非要讓德黑蘭利用新增收入，來擴張軍事力量或推動區域衝突。
綜合《路透社》、《CNBC》等外媒報導，川普在美伊談判持續推進之際，重申若伊朗違反協議、破壞區域穩定，美國將毫不猶豫，採取一切必要行動。
從美國與伊朗目前在瑞士的談判內容來看，伊朗已承諾允許國際原子能總署（IAEA）恢復核查工作，確保荷姆茲海峽（Strait of Hormuz）維持自由通行。而美方則核發為期60天的伊朗石油銷售授權，作為推動最終和平協議的一部分。
川普週一在白宮被問及，能否保證伊朗不會利用石油銷售利潤，企圖在與美國、以色列的戰爭結束後，重建自身軍隊時，川普的回答含糊其辭，說道：「嗯，他們不應該這麼做，所以我們拭目以待。」
川普又說，伊朗有9100萬人口，政府無法養活這些人，所以這些資金將流向美國的農民：「所有這些錢都會以購買他們急需食物的形式回流。」
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從美國與伊朗目前在瑞士的談判內容來看，伊朗已承諾允許國際原子能總署（IAEA）恢復核查工作，確保荷姆茲海峽（Strait of Hormuz）維持自由通行。而美方則核發為期60天的伊朗石油銷售授權，作為推動最終和平協議的一部分。
川普週一在白宮被問及，能否保證伊朗不會利用石油銷售利潤，企圖在與美國、以色列的戰爭結束後，重建自身軍隊時，川普的回答含糊其辭，說道：「嗯，他們不應該這麼做，所以我們拭目以待。」
川普又說，伊朗有9100萬人口，政府無法養活這些人，所以這些資金將流向美國的農民：「所有這些錢都會以購買他們急需食物的形式回流。」
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