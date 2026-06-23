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▲這項歷史紀錄的上一任保持人、德國傳奇射手克洛澤，在紀錄被打破後並未顯露絲毫遺憾，反而第一時間向梅西送上最崇高的敬意。（圖／美聯社／達志影像）

在2026年世界盃小組賽第二輪，阿根廷以2：0力克奧地利，隊長梅西（Lionel Messi）不僅梅開二度助隊提前鎖定淘汰賽門票，更以生涯累計18顆進球，正式超越德國傳奇克洛澤（Miroslav Klose），榮登世界盃歷史總射手王。這項成就引發全球足壇巨星集體致敬，足見這位38歲球王不可撼動的歷史地位。這項歷史紀錄的上一任保持人、德國傳奇射手克洛澤，在紀錄被打破後並未顯露絲毫遺憾，反而第一時間向梅西送上最崇高的敬意。克洛澤在受訪時笑著表示：「我一直都說，梅西可不差！對我而言，梅西就是足球歷史上最偉大的球員（GOAT）。恭喜你，冠軍！」曾與梅西在巴塞隆納共創夢幻時代的傳奇中場哈維（Xavi），也在賽後撰文對這位昔日隊友表達了深切的敬意。哈維回憶起2004年梅西初入一隊時的情景，當時僅16歲的梅西便展現出「非正常」的天賦，「我們當時互相看著對方，心想：這根本不正常。」哈維將梅西形容為「足球界的麥可·喬丹（Michael Jordan）」：「他是無與倫比的，幾乎是非人類（inhuman）的。在足球界，沒有人能與他相提並論。他之所以超越所有前輩，在於他長達20年的統治力。」哈維更提到，梅西擁有一顆不服輸的冠軍心，即便已年近39歲，依然擁有絕佳的體能與戰術理解力，這份對勝利的渴望無人能及。在加冕歷史進球王之後，梅西在接受混合採訪區採訪時，展現了他一貫的謙遜。當被問及打破紀錄的感受，他淡然回應：「我對紀錄不感興趣，我唯一想的就是贏球。」對於自己在38歲高齡仍能保持神級表現，梅西表示：「我踢球時並不考慮年齡，而是關注身體的感覺。這是我一生都在做、也最喜歡的事，我很榮幸能與這支球隊並肩作戰。球隊氛圍非常融洽，只要聚在一起，我們就享受彼此相處的時光。」這場勝利讓阿根廷提前獲得32強席次，而梅西的進球數紀錄仍在不斷堆疊。這場「球王」的表演秀，不僅是阿根廷國家隊的幸運，更是所有足球迷在這屆世界盃中最珍貴的見證。正如哈維所言：「我不相信未來還能再看到像他這樣的球員，能與他在同一個時代並肩作戰，是我的榮幸。」