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在2026年世界盃阿根廷對陣奧地利的激烈賽事中，梅西（Lionel Messi）不僅以梅開二度率隊晉級，更正式加冕成為世界盃歷史進球王。然而，場邊出現了一幕極具娛樂性的插曲——知名網紅、C羅（Cristiano Ronaldo）超級粉絲「甲亢哥」IShowSpeed，在現場目睹偶像宿敵梅西不斷寫下歷史後，情緒從狂喜到崩潰，最終受不了打擊直接離場，讓網友紛紛留言嘲諷。作為一名極度忠誠的「CR7」鐵粉，IShowSpeed出席了達拉斯AT&T體育場的這場比賽，一心期盼看到梅西受挫。比賽開賽僅8分鐘，當梅西罰丟點球時，IShowSpeed興奮得當場在觀眾席表演了一個後空翻，大肆慶祝對手失誤。然而，這份喜悅並未持續太久。第38分鐘，梅西迅速調整狀態，接獲助攻後冷靜破門，攻入個人世界盃第17球，正式超越德國傳奇克洛澤（Miroslav Klose），成為世界盃歷史進球王。此時鏡頭拍到，IShowSpeed 身邊的父親與親友卻興奮鼓掌，與他崩潰的表情形成強烈對比。隨著比賽進入補時階段，梅西再度攻破奧地利大門，將個人世界盃總進球數推向18球，確定了阿根廷的2：0勝局。這一次，「甲亢哥」再也按捺不住心中的痛苦，在賽事尚未結束時便起身離場，邊走邊對著鏡頭說：「走吧，我們得走了！」落寞離去的背影瞬間在社交媒體瘋傳，成為網路熱議的迷因。網友們對此紛紛無情嘲諷，有人表示：「Speed終於發現自己選錯了 GOAT（史上最佳）」、「這就是足球的魅力，當你太過執著於支持某一方時，看到對手破紀錄真的會心痛」、「他已經在為這場表演準備新的素材了」。甚至有球迷揶揄他：「C羅還沒進球，梅西已經是歷史第一了，Speed 還是轉粉吧！」