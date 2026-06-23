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米克拉颱風升格強颱、無花果接在後！最新預估路徑一覽

米克拉颱風目前已經升格為強度颱風

米克拉颱風將會持續往西北西移動，從今天開始慢慢北轉，接著朝琉球南方海面前進，其路徑將會在25日（周四）為最接近台灣的時刻

▲米克拉颱風以及還在遠處的熱帶性低氣壓TD08（預計變成無花果颱風）目前都是走大迴轉路徑，皆不會直接影響台灣。（圖/中央氣象署）

預計最快今天就會成為第8號颱風「無花果」，不過其預估路徑早早就會大迴轉，跟米克拉颱風一樣會往北而去，對台灣沒有直接影響。

米克拉颱風外圍環流帶來水氣！周四起全台又變天

周四是颱風最接近台灣的時候，受到外圍雲系的影響，西半部及宜蘭地區天氣較不穩定，將有局部短暫陣雨或雷雨，花東地區則維持午後雷陣雨的型態。

▲隨著米克拉颱風逐漸靠近，周四起全台變天，降雨機率高，周五、周六颱風遠離不過鋒面南移，降雨依舊持續。（圖/中央氣象署）

但北方的鋒面系統也逐步南移至台灣北部海面，因此周四晚間至周六，全台各地還是會有降雨機會。

米克拉颱風會停班停課嗎？各地暴風圈侵襲率「機率很小」

連最外圍的蘭嶼、綠島侵襲率都只有3％以及2%，其他內陸的縣市多數都是0％

▲氣象署發布米克拉颱風最新「各主要城市暴風圈侵襲機率」，最靠近颱風的蘭嶼、綠島都不到5%，內陸縣市幾乎都是0％。（圖/中央氣象署）





揮別梅雨季、迎來颱風季！今年第7號颱風「米克拉」在昨天晚上已經轉為強烈颱風，根據目前最新路徑預測，雖然有東修趨勢，但整體還是不會影響台灣太大；至於位於關島東方的熱帶性低氣壓TD08號，預估最快今天發展為第8號颱風「無花果（Higos）」，但路徑預計也不會直接影響台灣。《NOWNEWS》特別整理最新颱風動態資訊，包括目前米克拉、無花果颱風預估路徑、強度、對台影響、停班停課機率等，帶民眾一文快速掌握天氣最新狀況。根據中央氣象署今（23）日最新資料顯示，，中心位置在北緯18.3度，東經125.5度，持續以每小時11公里朝西北西移動，中心氣壓925百帕，近中心最大風速每秒51公尺，瞬間最大陣風每秒63公尺，七級風平均暴風半徑180公里，十級風平均暴風半徑60公里。氣象署預估路徑大致上沒有太大改變，，其移動路徑會受到太平洋高壓強弱影響，不過其暴風圈僅180公里，因此氣象署預估海上警報的機率也偏低。至於位於關島東方的熱帶性低氣壓TD08號，中心位置在北緯15.1度，東經146.9度，過去持續以每小時28公里朝西北西移動，如果按照目前米克拉颱風的路徑來看，預計周三開始就會靠近台灣東方海面，水氣會開始變多，花東將會出現不定時的短暫陣雨，而山區及南部則需留意午後雷陣雨；周四晚間開始颱風逐漸遠離，氣象專家吳德榮表示，周五、周六鋒面接近及米克拉引進的水氣，需防範劇烈降雨，氣溫略降；周日起天氣開始好轉、氣溫升，午後仍有局部陣雨或雷雨的機率。至於米克拉颱風會不會造成有縣市停班停課的狀況？根據目前氣象署最新預估「各主要城市暴風圈侵襲率」來看，，除非米克拉颱風路徑大幅度東修，否則停班停課的機率可以說是非常小哦！