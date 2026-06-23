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教召14天列計1次 以4次為限

軍士官12年內、士兵8年內教召

國防部研擬教召女性後備軍人

國防部將調整教育召集制度，自115年起全面實施14天教召，並取消過去參訓14天可折抵2次教召的規定，改為每次14天僅列計1次。由於教育召集依法仍以4次為限，換算下來，符合資格且尚未完成教召次數的後備軍人，未來累計受訓時間最多可能達56天。立法院外交及國防委員會24、25日將邀請國防部長顧立雄，就教召制度公平性、後備軍人實戰化訓練及女性召訓配套措施進行專案報告。國防部在送交立法院的書面報告中指出，14天教召自111年起試行，當時仍與5至7天教召制度並行，因此給予參訓14天後備軍人適當折抵與鼓勵，以2次列計。不過，隨5至7天教召梯次逐年減少，115年起教育召集全面改為14天訓期，14天教召也統一調整為列計1次。依《兵役法施行法》規定，教召於退伍後8年內實施，以4次為限、每次不超過20日，但得視軍事需要酌增年限、次數及時間。針對教召資格與年限，國防部說明，已於110年公告將軍官、士官教育召集編管年限增至退伍後12年內，士兵則維持退伍後8年內。後備軍人在編管年限內，且教育召集次數未滿4次者，均納入年度教育召集訓練；超過教召編管年限的後備軍人，則依軍事需要納入戰時動員召集對象，平時不實施教育召集，動員令發布時仍應依令報到。國防部表示，今年起全面採「原兵歸原位」方式編組，依原有專長分發回原單位，動員人力專長相符率可提升至93%，以縮短戰力恢復時間，提升後備部隊即戰力。訓練內容也朝實戰化調整，除保留專長複訓外，新增步槍快速反應射擊、機槍、迫砲等武器訓練，並納入無人機基礎操作、戰傷救護、機動部署、接敵運動及戰力整補等課程。此外，國防部也證實，正研修《陸海空軍軍官士官服役條例》及《志願士兵服役條例》，未來將把女性後備軍人正式納入後備役管理及召集制度，相關配套措施也將同步規劃。