我是廣告 請繼續往下閱讀

▲大批網友認為狄鶯非常適合岀演《鐵拳教育》裡朴智妍（如圖）飾演的恐龍家長「宇振媽媽」。（圖／翻攝自IG@netflixkr）

Netflix韓劇《鐵拳教育》上線後討論度不斷，其中飾演恐龍家長「宇振媽媽」的朴智妍，因為超溺愛兒子，不斷發訊息、打電話騷擾老師，充滿壓迫感的窒息式演技被選為最討厭反派。而近日有台灣劇迷討論若翻拍台版，該找誰岀演劇中角色，其中一提到宇振媽媽，網友竟幾乎一面倒推薦同樣超寵兒子孫安佐的狄鶯，直呼：「根本是為她量身打造的角色。」近日有網友在Threads討論，若《鐵拳教育》翻拍台版，該找誰岀演劇中角色。不少人一提到「宇振媽媽」就火速想到狄鶯。事實上，狄鶯一直以來都超寵兒子孫安佐，甚至在他日前於河堤測試自製噴火槍遭逮捕後，還開直播淚崩心疼兒子，並大讚兒子非常有天分，認為社會不該只會批評，而是給予適當引導與資源。除此之外，狄鶯的氣場也被大讚非常適合，一出場就能用眼神鎮壓。不少人因此狂推狄鶯演《鐵拳教育》的「宇振媽媽」，紛紛直呼：「完全不用演，本色岀演」、「狄鶯一出場就有壓迫感了，根本為她量身打造的角色」、「你確定鐵拳壓得住她？你太小看鶯姐了。」也有網友推薦其他角色，認為4位主角羅華振（金武烈 飾）、崔康石（李星民 飾）、任含琳（秦基周 飾）、奉靳代（表志勳 飾），可分別由王柏傑、楊烈、王淨、詹懷雲飾演。網友指出王伯傑很適合有正義感又有點搞笑角色；王淨在電影《功夫》有打戲，也很適合角色；詹懷雲感覺適合演聰明、精通科技的年輕人；楊烈則看起來就像有正義感又有城府的高知識份子，台版假想選角意外引發討論。