世界首富馬斯克（Elon Musk）旗下的太空探索科技公司（SpaceX）首次發行債券，消息拖累週一收盤股價急瀉16.4%，每股報154.6美元，已連續3個交易日下跌。有外媒指出，SpaceX自上市以來，期間累計下挫逾23%，亦跌穿公開招股（IPO）第1天收盤的水平，市值單日蒸發4000億美元。
根據外媒《MarketWatch》報導，SpaceX股價22日遭遇上市以來最大單日跌幅，收盤重挫16.4%至每股154.60美元，跌破6月12日掛牌首日的每股160.95美元收盤價。股價大跌導致公司市值單日蒸發約4008億美元，創美國企業史上第二大單日市值縮水紀錄。
報導提到，此次下跌讓SpaceX市值降至約2.04兆美元，全球市值排名從第6名滑落至第7名，落後台積電（TSMC，2.06兆美元）。
《MarketWatch》並指出，SpaceX上市初期，曾因投資人追捧AI、太空及衛星網路題材，股價快速上漲，市值一度逼近3兆美元，然而近期，冷靜下來的投資人開始重新評估該公司是否估值過高，以及未來的成長是否足以支撐目前的股價。
此外，市場關注的焦點之一，還有SpaceX宣布發行公司債籌資，以償還與馬斯克旗下AI事業相關的200億美元橋接貸款。
不過，儘管股價大幅回落，SpaceX目前股價仍高於每股135美元的IPO發行價。分析人士認為，由於公開交易股份比例有限、投資人情緒高度集中，上市初期的股價波動還可能持續一段時間。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
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《MarketWatch》並指出，SpaceX上市初期，曾因投資人追捧AI、太空及衛星網路題材，股價快速上漲，市值一度逼近3兆美元，然而近期，冷靜下來的投資人開始重新評估該公司是否估值過高，以及未來的成長是否足以支撐目前的股價。
此外，市場關注的焦點之一，還有SpaceX宣布發行公司債籌資，以償還與馬斯克旗下AI事業相關的200億美元橋接貸款。
不過，儘管股價大幅回落，SpaceX目前股價仍高於每股135美元的IPO發行價。分析人士認為，由於公開交易股份比例有限、投資人情緒高度集中，上市初期的股價波動還可能持續一段時間。
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