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▲大元在劇中飾演特派女記者，與朱軒洋有一段情。（圖／翻攝自Netflix）

▲大元（右）戲外與鼓鼓（左）結婚已經1年了。（圖／翻攝自大元IG@dayuanlin）

由嚴藝文執導的台劇《欠妳的那場婚禮》近日在Netflix、公視開播，男主角「周可傑」由朱軒洋與張孝全分飾年輕與中年版，女星大元（林艾璇）則在前2集客串，飾演倒貼周可傑的女記者「溫妮」。大元因此與朱軒洋有車內激吻的互動，她更極盡魅惑手段，約朱軒洋上樓「拆生日禮物」，超級放得開。大元在劇中飾演《娛樂一百》的特派記者溫妮，因工作關係接觸到樂團主唱周可傑，兩人隨即陷入熱戀，在車內忘情激吻，周可傑送她回家，她還依依不捨邀請對方上樓「拆禮物」。一開始周可傑理性拒絕，結果溫妮直接假裝找不到手機，雙手在他身上不安分地摸來摸去，積極倒貼，這才成功引誘周可傑上樓。不過年輕的周可傑很花心，與溫妮交往沒多久就膩了，想在酒吧提分手，怎料與溫妮見面後，又遇到前女友「美寶」。美寶當場拆穿周可傑的分手伎倆，說他故意選禮拜五晚上的酒吧，就是因為這天人很多，讓女生就算被甩也不敢大吵大鬧。溫妮得知真相後氣炸，當場潑了周可傑一杯酒，憤而離場。大元的戲份因此落幕，她在這部戲出現的時間雖然不多，但成功演出那種壞女人、心機女孩的味道，與大元平時大剌剌的形象形成鮮明反差，讓粉絲印象深刻。而大元過去是女團Popu Lady的成員，團體單飛不解散後，大元活動量變少，僅偶爾出來拍戲，上一部作品還是去年拍的影集《惡靈世界》；大元也在去年2月與「鼓鼓」呂思緯登記結婚，升格人妻。