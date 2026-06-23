我是廣告 請繼續往下閱讀

韓國瑜打趣問：Why Arizona？

亞利桑那州土地、水電、產官學俱備

神話妙喻台積電是引領產業界的「那滴奶油」

▲立法院長韓國瑜（右二）率跨黨派立委訪問美國鳳凰城，其中一站是參觀AI聯合生醫中心。（圖／民眾黨立委洪毓祥提供）

▲立法院長韓國瑜（右二）率跨黨派立委訪問美國鳳凰城，其中一站是參觀AI聯合生醫中心。（圖／民眾黨立委洪毓祥提供）

立法院長韓國瑜率跨黨派立委訪問美國，行程首站抵達亞利桑那州的鳳凰城，除參觀台積電廠區、AI聯合生醫中心外，訪團也受到當地僑胞熱情的接待，讓韓國瑜直呼，非常感謝鳳凰城僑胞的熱情，熱情超過大太陽，快把我們融化了！而韓國瑜在參觀聯合生醫時也引用神話故事，妙喻「台積電和生醫中心就是那滴奶油」，靠著螞蟻對奶油的追求，這滴奶油引領著台灣後面更多產業的腳步，大舉來到鳳凰城尋求發展的機會。韓國瑜於台灣時間昨（22）日抵達鳳凰城後，第一站來到位於鳳凰城生技園區內，由台灣18家智慧醫療業者展示的AI聯合生醫中心。韓國瑜在致詞時打趣說道，來到鳳凰城之前，我們在台灣會想到有台積電、生醫中心投資，那為什麼？Why Arizona? Why not Hawaii?（為什麼不是投資夏威夷？）下班之後可以去游泳、呼吸新鮮空氣，看看新鮮事，不是非常很好嗎？韓國瑜說，來到鳳凰城之後，終於了解到Why Arizona。鳳凰城所有的投資條件，土地非常寬闊，水跟電完全不缺。更重要，聽完各位產官學報告之後，我們才了解到，一套有效率的官僚體系，一間合作、友善而且綜合性的大學，一群孜孜不倦、吸引外資，願意全身投入服務，這才是鳳凰城最引以為傲的條件。終於了解Why Arizona。韓國瑜接著提到，在跟鳳凰城跟Arizona的學界，還有政府部門的一番交流後，他想起一個神話故事：有一個暴君非常殘暴，誰反對他，他就把那個人關在一個很高、很高的塔裡面。這個塔太高了，沒有一個人可以跑得出來。最後有一個人非常聰明，跑出來了。這個人為什麼可以跑得出來？因為他早上吃早餐的時候，留下了一滴奶油，然後抓到了一隻螞蟻，他在那隻螞蟻的額頭上放了那一滴奶油，並在螞蟻的腿上綁了一根絲，絲的後面綁了更粗的繩子。螞蟻為了要吃那奶油，必須不停地爬，從塔底爬、爬、爬到塔端，最後這個繩子一點一滴地下來，他就順著這個繩子爬下來，非常聰明。韓國瑜認為，台灣產業那一滴奶油就是台積電和生醫中心。現有這一個奶油選擇了在鳳凰城，後面很多產業界會跟著這一個可貴而且重要的奶油，大舉來到鳳凰城去尋求發展的機會。