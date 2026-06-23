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▲胡漢龑因擁有4妻14名子女、以及16名女友而頻頻引發話題。（圖／翻攝自啟德機械起重工程-股公司FB）

啟德機械起重工程董事長胡漢龑有「竹北吊車大王」之稱，除了事業外，他擁有4妻14名子女、以及16名女友（多為秘書）也頻頻引發話題。而近日有網友在PTT發問，好奇為什麼胡漢龑有多妻，卻沒被女權圍剿，火速引發大批討論，有網友點出關鍵：「錢給到位，什麼事都沒有。」有網友近日在PTT發問，指出胡漢龑擁有這麼多妻子及女友，現在又不是古代有納妾的風氣，「他到底做對了什麼，所以女權不圍剿？」火速引來大批網友出面點出關鍵，有人認為是錢有給到位，「因為新台幣」、「錢多又肯在做善事。」並指出他熱心做公益與救災，也是將爭議化為無形的原因之一。不過另一派網友則認為已有部分人開始批評，只是胡漢龑沒有理會，「圍勦有什麼用？人家又沒在怕」、「這屬於私生活，沒有必要管外界聲音吧。」認為只要本人與家人都沒意見，外界也不該過多干涉他們的私生活。吊車大王特殊的家庭生活還紅到日本，日本電視台日前來台採訪，不僅公開胡漢龑的奢華豪宅，他的老婆們更罕見曝光，排排站迎接客人的畫面相當震撼。標題更打上「30人生活6000平米的房子」、「謎團」等標題，看來大家都相當好奇胡漢龑的生活，以及這棟豪華建築的內部。