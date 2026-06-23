強颱米克拉持續朝北移動，中央氣象署表示，颱風路徑已大致明朗，周三接近台灣東南方海面、周四距離台灣最近，之後加速往東北遠離，侵台機率相當低。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」分析，各國模式預測逐漸一致，襲台機率幾乎趨近於零。同時，熱帶低壓TD08有望升格為無花果颱風，氣象專家林得恩指出，因與米克拉距離超過1200公里，且環流規模與強度差異明顯，發生雙颱效應機率偏低。
強颱米克拉放慢北轉！無花果颱風最快今晚生成
強颱米克拉持續朝北轉向，中央氣象署表示，米克拉移動速度較先前略為放慢，預估周三將來到台灣東南方海面，周四距離台灣最近，隨後於周五加速往東北方向遠離。今天一整天米克拉仍可維持強烈颱風等級，之後才會逐步減弱為中度颱風。
至於另一個位於西北太平洋的熱帶性低氣壓，最快今晚有機會增強為第8號颱風「無花果」，未來朝西北西移動至台灣東方約2000公里海面後再向北轉，往日本南方海域前進，強度也將逐漸減弱。
米克拉颱風各國路徑一致了！侵台機率幾乎歸零
氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，目前各主要數值模式對米克拉後續動向的預測已經幾乎一致，路徑持續收斂，侵襲台灣的可能性已接近零。依照最新研判，米克拉預計周五白天通過日本琉球群島附近海域，屆時沖繩一帶將出現較明顯風雨。
周末期間米克拉將持續朝日本南方海域移動，並逐漸與鋒面系統結合。隨著颱風結構開始轉變，原有熱帶氣旋特徵會愈來愈不明顯，後續對日本當地天氣造成的影響也將逐步減弱。
雙颱效應有機會？林得恩曝關鍵條件
氣象專家林得恩表示，目前西北太平洋上共有兩個熱帶系統活動，其中一個是強颱米克拉，另一個則是熱帶性低氣壓TD08。由於TD08即將進入有利發展環境，包括海溫偏高、垂直風切較弱，以及高空具有向赤道方向的中等外流條件，因此最快今天就可能進一步增強為無花果颱風。
不少民眾關心是否可能出現雙颱效應。對此，林得恩指出，現階段兩個系統相距遠超過1200公里，雖然同屬小型熱帶系統，但環流範圍有限，加上強度差距明顯，同時受到環境駛流場主導，因此彼此互相牽引的機率並不高。
目前評估米克拉與準無花果颱風將呈現「各走各的」發展態勢，彼此交集有限，最終均採拋物線運動路徑，接近日本或日本南方海域。未來對台灣天氣較有影響的仍是米克拉，但主要屬於外圍環流及水氣帶來的間接影響，而非直接侵襲。
林得恩解釋，所謂雙颱效應，也就是俗稱的「藤原效應」，是指兩個熱帶氣旋彼此距離接近到約1000至1200公里以內時，會因環流互相牽引而出現繞著共同中心旋轉的現象，進一步造成路徑詭譎難測，甚至出現滯留、打轉等情況，讓風雨影響時間拉長、加劇災情。
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強颱米克拉持續朝北轉向，中央氣象署表示，米克拉移動速度較先前略為放慢，預估周三將來到台灣東南方海面，周四距離台灣最近，隨後於周五加速往東北方向遠離。今天一整天米克拉仍可維持強烈颱風等級，之後才會逐步減弱為中度颱風。
至於另一個位於西北太平洋的熱帶性低氣壓，最快今晚有機會增強為第8號颱風「無花果」，未來朝西北西移動至台灣東方約2000公里海面後再向北轉，往日本南方海域前進，強度也將逐漸減弱。
氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，目前各主要數值模式對米克拉後續動向的預測已經幾乎一致，路徑持續收斂，侵襲台灣的可能性已接近零。依照最新研判，米克拉預計周五白天通過日本琉球群島附近海域，屆時沖繩一帶將出現較明顯風雨。
周末期間米克拉將持續朝日本南方海域移動，並逐漸與鋒面系統結合。隨著颱風結構開始轉變，原有熱帶氣旋特徵會愈來愈不明顯，後續對日本當地天氣造成的影響也將逐步減弱。
氣象專家林得恩表示，目前西北太平洋上共有兩個熱帶系統活動，其中一個是強颱米克拉，另一個則是熱帶性低氣壓TD08。由於TD08即將進入有利發展環境，包括海溫偏高、垂直風切較弱，以及高空具有向赤道方向的中等外流條件，因此最快今天就可能進一步增強為無花果颱風。
不少民眾關心是否可能出現雙颱效應。對此，林得恩指出，現階段兩個系統相距遠超過1200公里，雖然同屬小型熱帶系統，但環流範圍有限，加上強度差距明顯，同時受到環境駛流場主導，因此彼此互相牽引的機率並不高。
林得恩解釋，所謂雙颱效應，也就是俗稱的「藤原效應」，是指兩個熱帶氣旋彼此距離接近到約1000至1200公里以內時，會因環流互相牽引而出現繞著共同中心旋轉的現象，進一步造成路徑詭譎難測，甚至出現滯留、打轉等情況，讓風雨影響時間拉長、加劇災情。