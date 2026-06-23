姆巴佩更單場梅開二度，年僅27歲就攻入世界盃生涯第16顆進球，追上梅西、僅次於史上第2，且不僅是姆巴佩為法國踢進的第59顆進球，更是近12場國際賽第11顆進球，刷新由他自己保持的隊史進球紀錄。

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2026美加墨世界盃小組賽I組第2輪，法國3：0完勝伊拉克，取得小組賽2連勝提前晉級32強，本場在費城林肯金融球場（Lincoln Financial Field）舉辦舉辦，卻發生世界盃史上首次「雷暴延賽」，引發外界關注，但法國「雙子星」姆巴佩（Kylian Mbappé）、登貝萊（Ousmane Dembélé）成功搶回目光，實際上，本場上半場就在傾盆大雨中進行，中場休息時費城當地氣候劇烈惡化，由於球場附近偵測到危險雷擊風險，FIFA官方隨即啟動世界盃極端天氣安全協議，大螢幕亮出撤離通知，強制看台球迷及球員至室內掩體避難。比賽因此破天荒中斷超過2個小時，成為本屆世界盃開賽以來最嚴重的氣候中斷事件。重新開賽後，林肯金融球場的部分區域仍有明顯積水，嚴重考驗兩隊傳導，比賽時間更與挪威、塞內加爾之戰直接重疊，創下世界盃史上首次非小組賽最終輪，卻同時有2場比賽進行的紀錄。這場比賽是法國隊長姆巴佩（Kylian Mbappé）代表國家隊出戰的第100場里程碑。上半場第14分鐘，面對伊拉克的密集逼搶防守，姆巴佩在左路接到傳球後，直接起左腳遠射抽射世界波破網，幫助法國1：0領先。比賽經過2小時中斷，仍不減姆巴佩火燙手感，下半場第54分鐘，登貝萊在前場積極反搶對方門將失誤，隨後送出精準橫傳，由姆巴佩輕鬆推射破門，完成個人本場第2個進球。除了在第 54 分鐘妙傳助攻姆巴佩以外，登貝萊第66分鐘接獲小將奧利斯（Michael Olise）的直塞球，在禁區內冷靜燙射遠角得手，親自攻入一球。法國隊最終便靠著這幾波進攻，以3：0輕取伊拉克，2連勝提前晉級32強淘汰賽。