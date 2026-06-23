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市場持續關注美伊協商消息，美國股市週一漲跌互見，其中費半指數上漲逾2%，再加上台指期夜盤上漲455點，最高一度來到49240點，帶動台北股市今（23）日開盤上漲53.58點、來到47795.09點。大盤開高之際，中小型股同步走強，櫃買指數開盤上漲0.41點、來到453.91點。今日開盤量大強勢個股：友達、力積電、聯電、群創、南亞；開盤量大弱勢個股：華邦電、南亞科、南茂、頎邦、合晶。權值股多數走高，權王台積電以平盤價2510元開出，隨後來到2530元，再寫歷史新高；聯發科開盤上漲255元、來到4720元；台達電開盤上漲20元、來到2170元。美伊談判傳進展，油價週一回落，卡達與巴基斯坦斡旋人士表示，美國與伊朗官員已同意在60天內完成最終協議的談判路線圖。此外，美國財政部解除伊朗制裁，批准未來60天恢復伊朗石油銷售，也進一步壓低油價。國際油價也出現回落，8月交割的布蘭特原油期貨下跌3.31%，收每桶77.90美元，7月交割的西德州原油WTI期貨下跌2.32%，收每桶74.82美元。美股四大指數漲跌互見，道瓊指數上漲148.01點或0.29%，收51712.71點，那斯達克指數下跌351.33點或1.33%，收26166.60點，標普500指數下跌27.79點或0.37%，收7472.79點，費半指數上漲292.94點或2.04%，收14634.72點。台股ADR漲勢強勁，台積電ADR上漲1.20%，日月光ADR大漲7.54%，聯電ADR上漲14.20%，中華電信ADR上漲0.55%。不只台股ADR，台指期夜盤也表現強勁，盤中一度衝49000點大關、來到49240點，終場上漲455點或0.94%，收在48883點，台積電期貨盤後終場上漲35元或1.36%，收在2605元。