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陸委會副主委梁文傑日前稱「鳳梨釋迦是台灣人幾乎不吃，完全仰中共鼻息的農產品」，引發輿論熱議，他隨後則解釋是表達失當，並受民進黨立委陳瑩特別邀請品嚐從台東空運而來的鳳梨釋迦冰棒，陳瑩更當場吐槽他「少去一次酒店就可以買很多釋迦」，讓網友笑翻。梁文傑今（23）日也在社群平台上發文回應此事，他特別表示，「放心，我八百年沒去過了」，再掀網友討論，直呼：「梁副真的是有風度」、「梁副受委屈了啊」。陳瑩昨同場梁文傑品嘗鳳梨釋迦冰棒，直言他先前說法傷了農民的心，希望梁文傑以實際行動表達歉意，支持鳳梨釋迦及其加工品，更詢問梁文傑要採購多少鳳梨釋迦冰棒？梁文傑當場允諾購買鳳梨釋迦冰棒，並表示年底產季時將再採購100箱作為年節禮品。值得注意的是，陳瑩竟脫口吐槽梁文傑，「少去一次酒店，就可以買很多釋迦」，引輿論再次熱議，部分網友認為陳瑩發言不夠得體，部分網友則笑翻。而梁文傑今也在Threads上發文，用簡短1句話表示，「放心，我八百年没去過了」並配上笑哭的表情符號。讓網友紛紛留言表示，「梁副真的是有風度和度量，為了同黨候選人的選情，還要為從來沒有失言過的言論道歉」、「雖然覺得只是被有心人拿來在字面上刻意做文章，但喜歡梁副的大器」、「寧願自己虧自己，梁副真的很大度」、「講真話的人還要被逼著出來道歉，就真的沒人要吃啊」、「我個人覺得陳瑩的發言很不得體」、「吃冰生痰，下次別亂吃」等。