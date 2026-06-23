根據中央氣象署指出，強颱米克拉周三接近台灣東南方海面，周四最接近台灣，外圍環流讓西半部及宜蘭地區天氣較不穩定，將有局部短暫陣雨或雷雨，不過米克拉暴風圈半徑僅有180公里，氣象署預估海上警報機率低。隨著天氣漸熱，颱風季也來了，不少人有疑問，颱風天可以開冷氣嗎？會不會導致冷氣壞掉？對此，冷氣廠商美的集團解答，可以開冷氣！
颱風天開冷氣會燒壞？眾掀論戰
颱風天外面狂風暴雨，家中都要門窗緊閉，防止風雨滲入家裡，但家中很容易感到悶熱難耐，曾有民眾在PTT詢問，「颱風天能開冷氣嗎？」他覺得室內很熱，想開冷氣又怕冷氣室外機馬達被風吹壞。眾人對於颱風能不能開冷氣，有兩派論戰，有人認為颱風天冷氣照開沒關係，但也有其他人指出，家人之前颱風天開冷氣，燒壞一台室外機。
究竟颱風天能不能開冷氣呢？認為不能開冷氣的人，主要是颱風風力太大，很可能會造成室外機風扇逆向轉動，讓馬達需要花費更大的動能轉動風扇，馬達跟風力抗衡之下，很可能會導致室外機損壞、過熱，甚至起火。
室外機有保護機制 出現這些狀況立刻停用
不過冷氣廠商「美的集團」指出，現在的冷氣機設計有各種安全機制，室外機也會有過熱保護機制，只要室外機出現馬達過熱的情況，就會自動停止運轉，防止室外機因為過熱，導致損壞，甚至起火。
除了分離式冷氣之外，大部分窗型冷氣機背後都有鑽孔設計，讓吹入室外機的風力減弱，減少兩股風力抵抗的情形，所以很少有冷氣機運作異常、起火的案例，但若發現冷氣機有運作異常，出現不自然噪音、沒開暖氣卻吹出熱風、過熱冒煙的情況，就應該立刻停止使用冷氣，以免冷氣短路起火。
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颱風天外面狂風暴雨，家中都要門窗緊閉，防止風雨滲入家裡，但家中很容易感到悶熱難耐，曾有民眾在PTT詢問，「颱風天能開冷氣嗎？」他覺得室內很熱，想開冷氣又怕冷氣室外機馬達被風吹壞。眾人對於颱風能不能開冷氣，有兩派論戰，有人認為颱風天冷氣照開沒關係，但也有其他人指出，家人之前颱風天開冷氣，燒壞一台室外機。
究竟颱風天能不能開冷氣呢？認為不能開冷氣的人，主要是颱風風力太大，很可能會造成室外機風扇逆向轉動，讓馬達需要花費更大的動能轉動風扇，馬達跟風力抗衡之下，很可能會導致室外機損壞、過熱，甚至起火。
不過冷氣廠商「美的集團」指出，現在的冷氣機設計有各種安全機制，室外機也會有過熱保護機制，只要室外機出現馬達過熱的情況，就會自動停止運轉，防止室外機因為過熱，導致損壞，甚至起火。
除了分離式冷氣之外，大部分窗型冷氣機背後都有鑽孔設計，讓吹入室外機的風力減弱，減少兩股風力抵抗的情形，所以很少有冷氣機運作異常、起火的案例，但若發現冷氣機有運作異常，出現不自然噪音、沒開暖氣卻吹出熱風、過熱冒煙的情況，就應該立刻停止使用冷氣，以免冷氣短路起火。