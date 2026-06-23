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稍早法國3：0擊敗伊拉克，29歲世界最強邊鋒登貝萊（Ousmane Dembélé）66分鐘踢進遠射，不讓姆巴佩（Kylian Mbappé）梅開二度專美於前。登貝萊是法國2018年世界盃奪冠的功臣之一，也是當代最強邊鋒之一，但早年在球場內外，他都有些許爭議，包含態度消極、場上注意力不集中，以及沉迷電玩只靠天賦踢球等狀況，導致炒上表現起伏過大，直到近年來徹底開竅。登貝萊2016年從德甲多特蒙德出道，僅用一個賽季就用驚人的助攻和過人數據震驚歐洲，2017年，西甲豪門巴薩隆納為了填補內馬爾（Neymar）離隊空缺，以驚人的1.05億歐元天價將他簽下。但在巴薩隆納期間，登貝萊飽受傷勢困擾，加上早期有些遲到、沉迷電玩等紀律風波，讓他承受了不少輿論壓力。直到2023年他選擇回到家鄉，轉隊至法甲豪門巴黎聖日耳曼（PSG），與國家隊隊友姆巴佩聯手。回到家鄉法國後，登貝萊的身體狀況變得更加穩定，逐漸找回世界級邊鋒的統治力。去年更帶領巴黎聖日耳曼（PSG）打出歷史級賽季，成功奪得歐冠聯賽冠軍、法甲聯賽冠軍等五座獎盃。他整季繳出35顆進球與14次助攻的恐怖數據。在2025年底於巴黎舉辦的金球獎（Ballon d'Or）頒獎典禮上，登貝萊擊敗包括拉明·亞馬爾（Lamine Yamal）在內的眾多超級巨星，成功捧起2025年金球獎，成為史上第6位榮獲此殊榮的法國球員，也正式成為當代最強邊鋒。由於在巴黎聖日耳曼（PSG）的戰術體系中，主教練恩里克（Luis Enrique）將登貝萊改造成為球隊的頭號王牌，他也成功填補並取代姆巴佩離隊後的「進攻核心」地位，作為世界最強邊鋒組合，本屆法國該以誰作為核心，甚至兩人誰該退位、改踢中鋒，一度成為專家間話題。至於登貝萊與姆巴佩差別，後者核心特質是極致的「進攻終結與進球」，並擁有世界最快的推進能力，而這兩年登貝萊在PSG，被賦予更高的自由度，他在邊路的盤帶突破、創造機會以及「左右開弓」的傳球，成PSG戰術的真正大腦。正如剛剛結束的法國 3：0 完勝伊拉克之戰，登貝萊在前場逼搶、傳中，精準餵餅給姆巴佩梅開二度；而當對手把防守重心都放在姆巴佩身上時，登貝萊又能自己在禁區內冷靜內切射門得分，兩人沒有誰被取代問題，反而成為「互補」雙子星，對於志在衝冠的法國而言，無疑是最好消息。生日：1997年5月15日（29歲）國籍：法國（擁有馬利與獅子山共和國血統）身高：178公分場上位置： 右邊鋒 / 左邊鋒 / 進攻中場慣用腳： 左右開弓效力球隊：雷恩（法甲，2015－2016）、多特蒙德（德甲，2016－2017）、巴塞隆納（西甲，2017－2023）、巴黎聖日耳曼（法甲，2023－至今）個人榮譽： 2025年金球獎（Ballon d'Or）