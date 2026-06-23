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▲馬筱梅喊話特定人士，好奇對方造謠她的用意。（圖／翻攝自微博）

汪小菲在2024年與台灣網紅馬筱梅（Mandy）再婚，並在今年2月誕下兒子「小馬寶」。其中，馬筱梅與汪小菲前妻、已故女星大S（徐熙媛）一雙兒女的互動更是頻頻引發關注，近日還爆岀她不讓大S兒女回北京上學。而對此馬筱梅也在直播中親自回應，無奈嘆「你都覺得我是後媽，還覺得我有多大話語權？」馬筱梅與大S兒女的互動時常引發關注，而近日又傳出她不接大S兒女回北京上學，只想讓自己孩子享受，對此，馬筱梅也親自開直播做出回應，無奈嘆：「你都覺得我是一個後媽了，你覺得我還能有什麼多大的話語權嗎？」並表示再過一段時間，孩子們的爸爸汪小菲會親自說明。除此之外，馬筱梅透露自己這些話，並不是對黑粉說，而是對某一個造謠她的人，還喊話：「有些事情不要上綱上線，然後一句話吧，做人留一線，日後好相見。」她也好奇那個人的用意，「我也不知道你做這件事是很看得起我，還是看不起我。你要看不起我吧，你也不會在我身上花這功夫。」對於粉絲猜測是誰，她則表示對方應該是名真愛粉。馬筱梅的無奈回應，也引發大批網友熱議，不少人都認同表示：「這是實話，她能有多大話語權呢？」、「她一個後媽能做得了什麼主呢？她說了也不算啊」、「她做得挺好的，不要再管人家私生活」、「她壓力應該也很大。」