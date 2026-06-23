因雨延後了超過130分鐘

若場地未被裁定無法進行賽事，無論多晚都得繼續進行。

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▲姆巴佩展現了世界頂尖射手的身價。開賽第14分鐘，他接獲隊友機會，在禁區外起左腳轟出一記精彩的「世界波」，皮球劃破空氣直掛死角，助法國隊取得1：0領先。（圖／美聯社／達志影像）

▲這場比賽的天氣條件成為了本屆世界盃之最。根據氣象數據顯示，費城在短短兩個小時內，降下了超過28毫米（約1.13英吋）的驚人雨量。（圖／美聯社／達志影像）

▲根據國際足總（FIFA）的現行賽事條例，世界盃決賽圈賽事並未設立因惡劣天氣而取消或放棄比賽的時間上限（Cut-off point）。（圖／美聯社／達志影像）

2026年世界盃小組賽I組賽事今日在費城林肯金融球場（Lincoln Financial Field）上演了一場驚心動魄的「雨中曲」。法國對陣伊拉克的比賽，因強烈雷暴與極端天氣，比賽在半場結束後被迫中斷超過兩小時，這場罕見的「氣候戰」意外成為本屆賽事的主要話題。總計在中場休息之後，這場賽事，等到後面「挪威VS塞內加爾」的比賽都開打了，還未恢復進行，至於不能直接延賽的原因，則和FIFA的規則有關，儘管比賽飽受天候干擾，法國隊頭號球星姆巴佩在比賽中展現了令人震驚的高效。他在開賽第14分鐘，以一記驚世駭俗的左腳遠射破門，為球隊首開紀錄。這粒進球意義深遠，讓他成為世界盃史上第4位達成生涯15球里程碑的球員，且年僅27歲又184天，榮登「世界盃史上最年輕15球紀錄保持人」。隨著他在下半場接獲隊友登貝萊（Ousmane Dembele）的助攻再下一城，其個人生涯世界盃總進球數已推進至16球，將自己在歷史榜單上的位次大幅提升，展現出追逐「球王」紀錄的強大企圖心。這場比賽的天氣條件成為了本屆世界盃之最。根據氣象數據顯示，費城在短短兩個小時內，降下了超過28毫米（約1.13英吋）的驚人雨量，這份「史詩級」的大雨讓林肯金融球場一度淪為「水庫」。這場雨不僅造成比賽中斷兩小時，更打破了多項紀錄與慣例，球員在更衣室內等待復賽的時間超過130分鐘，這在世界盃歷史中極為罕見。 該時段兩小時內的降雨量，遠超法國巴黎過去15天的總和，極端的氣候變化讓這場比賽注定被載入史冊。為了確保球員與6萬多名觀眾的安全，FIFA嚴格執行雷暴避難程序。當雷擊監測系統偵測到球場半徑8英哩內出現電離活動時，現場播報員緊急指令要求所有觀眾撤離露天座席區，尋求室內掩體避險。這一嚴謹的安全流程，也讓這場比賽意外成為世界盃安全防護協議的演練場。儘管過程中充滿波折，但法國隊在雨後復賽時未受影響，反而藉由對手伊拉克後防在濕滑場地上的失誤，連下兩城確立勝勢。對於遠道而來的球迷而言，這不僅是一場見證姆巴佩創造歷史的賽事，更是一場體驗了「暴風雨中求生存」與「足球熱情不減」的難忘紀錄之夜。隨著這場勝利入袋，法國隊已展現出爭冠隊伍應有的頂級抗壓性與適應能力。以下為本場比賽因大雨所創下的各項紀錄與特殊焦點：在上半場於當地時間下午5點49分結束後，費城上空降下暴雨並伴隨密集的閃電威脅。根據美國氣象局與官方規定，只要球場方圓8英里內偵測到閃電，比賽就必須立刻暫停，且每次新閃電出現就會重新倒數30分鐘。最終，兩隊球員在走進更衣室後，足足等待了130分鐘才重新返回球場進行下半場，這也是本屆世界盃開賽以來首次因天氣原因導致的嚴重延遲。根據官方氣象專家統計，暴雨在短短兩小時內為費城機場與球場周邊帶來了高達1.13英吋（約28.7毫米）的降雨量。下半場開踢時，球場外側仍有明顯的積水，伊拉克球員在熱身時將球拋向空中，皮球落地後因場地過度飽和而直接「死」在水坑中。法國隊多名球員也在中場休息時緊急更換了更適合泥濘場地的長釘球鞋。根據國際足總（FIFA）的現行賽事條例，世界盃決賽圈賽事並未設立因惡劣天氣而取消或放棄比賽的時間上限（Cut-off point）。這意味著只要場地被評估為安全，賽事不論延遲多久都必須在當天完成，以避免影響48隊龐大賽制的後續賽程。這項特殊規定讓本場比賽成為一場考驗球迷、球員與轉播單位耐力的「馬拉松大戰」。