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▲前巴西國家隊傳奇前鋒「外星人」羅納度（Ronaldo，圖）對梅西的偉大成就大加讚賞，甚至在受訪時幽默自嘲：「不敢相信他38歲了，我38歲時早就退休4年了，而且還胖到120公斤！」（圖／路透／達志影像）

2026年美加墨世界盃小組賽第二輪，38歲的阿根廷球王梅西（Lionel Messi）依舊把舞台踢成自己的封神之旅，他在對奧地利一戰梅開二度，幫助阿根廷以2：0取勝並提前晉級淘汰賽，也讓外界再度驚嘆他的巔峰續航力。看到梅西在接近不惑之年仍能主宰世界盃，巴西傳奇名將「外星人」羅納度（Ronaldo）也忍不住用幽默方式表達敬意，自嘲自己38歲時早已退休多年，體重甚至胖到120公斤，直言梅西如今的狀態與成就「真的令人難以置信」。回顧本屆賽事，高齡38歲的梅西狀態依舊火熱得令人難以置信。他在首戰對陣阿爾及利亞時就大演帽子戲法，一舉追平了克洛澤的16球障礙；次輪對陣奧地利再度發威，將這項神級紀錄一舉推高至18球。根據法國權威媒體《隊報》（L'Équipe）報導，曾是世界盃歷史進球紀錄保持人的羅納度，在看完阿根廷的比賽後，帶著敬意與幽默感表示：「我真的不敢相信他已經38歲了！想當初我38歲的時候，早就已經退休4年了，而且那時候我的體重還飆到了120公斤呢！」在自嘲完當年引發話題的身材後，羅納度隨即收起玩笑，給予這位阿根廷球王最高級別的評價：「對足球之神而言，這項破紀錄的成就證明了他已經凌駕於其他所有人之上。如果在這浩瀚的足壇歷史中，真的有一個人配得上『世界盃史上最多進球』這個偉大的稱號，那個人絕對就是梅西。」阿根廷確定從群雄環伺的小組賽中脫穎而出、挺進淘汰賽階段，梅西的世足之旅仍在繼續。全世界的球迷也正屏息以待，準備見證這位38歲的傳奇球王，能在這屆美加墨世界盃將這道不可思議的「梅西障礙」推高到什麼樣的境界。