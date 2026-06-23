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▲李多慧特地走訪許光漢在《想見你》中去過的店鋪，結果下大雨沒開。（圖／YouTube＠이다혜 李多慧）

韓籍啦啦隊女神李多慧先前因在球場表演時，身穿北一女小綠綠制服跳舞，被貼「性化制服」的標籤，遭到炎上。李多慧當時回應只是配合活動安排，沒有不尊重的意思。而李多慧近日在YouTube上傳的新影片中，再度換上學生制服亮相，只不過她這次穿的是師大附中的白色制服，也沒有再跳舞，附中校友因此留言力挺：「附中的制服多慧請盡量穿，謝謝幫我們宣傳」。李多慧是台劇《想見你》的粉絲，超級喜歡男主角許光漢，她日前更因此到台南拍影片，朝聖《想見你》的拍攝地點。只見李多慧在高鐵上變裝，換上高中生制服，體驗《想見你》中的校園戀愛氛圍。而這身白色制服印著「附中」Logo，很明顯可看出是師大附中的制服。李多慧這次換上制服後沒有再跳舞，而是單純當觀光客在台南逛街，可惜碰上大雨，很多想去的店都沒開，讓李多慧也很無奈。不過她有成功買到台南道地甜點「白糖粿」，直呼外酥內軟的口感「超級好吃」。李多慧也承諾下次天氣好的時候，一定會再到台南玩，要改用機車代步，融入當地人的生活。而李多慧這支影片在21日上線，YouTube已累積15萬人次觀看，大家也紛紛留言：「一個遠離故鄉愛台灣有禮貌的韓國女孩，值得台灣人深深呵護，全力支持」、「制服穿起來就對了，多慧加油」、「我是附中校友，附中的制服多慧請盡量穿，謝謝幫我們宣傳」、「穿上校服真的很像16歲」、「制服給他穿起來就對了！青春洋溢、正向積極」。這次網友對於李多慧穿制服的舉動並沒有像先前一樣反彈，主要是因為李多慧的影片在推廣台南觀光，也沒有跳性感舞蹈，整個人散發正能量，粉絲根本不可能罵她，反而還心疼李多慧之前遭炎上。另外也有不少粉絲喊話廣告商或觀光局，邀李多慧跟許光漢合體拍片，讓李多慧能夢想成真見偶像。