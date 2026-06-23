極端熱浪持續襲擊歐洲各地，法國已至少18人因此死亡，其中包括2名在車內被熱死的幼童。
根據《路透社》報導，法國東南部卡龐特拉（Carpentras）2名分別才2歲、4歲的幼童，被母親發現昏迷在車內，急救人員到場後仍無法將2人救回，研判很可能是高溫釀禍。
報導指出，知名葡萄酒產區波爾多（Bordeaux），氣溫飆升至攝氏41.9度，打破去年8月創下的紀錄；中部城市普瓦捷（Poitiers）也達到41.2度，超越1947年締造的歷史高溫；首都巴黎週一氣溫也達到38.4度，創下當地6月最高溫紀錄。
隨著法國各地學校紛紛停課或調整上課時間，英國氣象局也預測，本週氣溫很有可能會打破6月份的歷史紀錄。
值得注意的是，西班牙向來氣候較為涼爽的北部城市聖塞巴斯蒂安（San Sebastian），預估氣溫也達到40攝氏度，比當地往年6月22日的歷史平均氣溫高出逾1倍。
倫敦帝國學院（Imperial College in London）的極端天氣與氣候研究員巴恩斯（Clair Barnes）表示，這波影響歐洲大部分地區的熱浪屬於「奧米加阻塞」（Omega block）型態，因其氣流分布形狀類似希臘字母「Ω」，中央為高溫氣團，兩側則是較冷空氣。
巴恩斯並補充說，這個系統正把來自北非撒哈拉沙漠的暖空氣往北輸送，所以才出現如此強烈的高溫：「這股氣流移動非常緩慢，這意味著幾乎沒有風，沒有微風可以帶來一絲涼意」。此外，氣候變遷亦加劇了熱浪和風暴的強度，導致氣溫升高，降雨量增加。
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報導指出，知名葡萄酒產區波爾多（Bordeaux），氣溫飆升至攝氏41.9度，打破去年8月創下的紀錄；中部城市普瓦捷（Poitiers）也達到41.2度，超越1947年締造的歷史高溫；首都巴黎週一氣溫也達到38.4度，創下當地6月最高溫紀錄。
隨著法國各地學校紛紛停課或調整上課時間，英國氣象局也預測，本週氣溫很有可能會打破6月份的歷史紀錄。
值得注意的是，西班牙向來氣候較為涼爽的北部城市聖塞巴斯蒂安（San Sebastian），預估氣溫也達到40攝氏度，比當地往年6月22日的歷史平均氣溫高出逾1倍。
倫敦帝國學院（Imperial College in London）的極端天氣與氣候研究員巴恩斯（Clair Barnes）表示，這波影響歐洲大部分地區的熱浪屬於「奧米加阻塞」（Omega block）型態，因其氣流分布形狀類似希臘字母「Ω」，中央為高溫氣團，兩側則是較冷空氣。
巴恩斯並補充說，這個系統正把來自北非撒哈拉沙漠的暖空氣往北輸送，所以才出現如此強烈的高溫：「這股氣流移動非常緩慢，這意味著幾乎沒有風，沒有微風可以帶來一絲涼意」。此外，氣候變遷亦加劇了熱浪和風暴的強度，導致氣溫升高，降雨量增加。