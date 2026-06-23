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▲眼看連續兩次絕佳機會化為泡影，哈蘭德憤恨地跪倒在地，重重捶擊草皮，盡顯懊惱。（圖／美聯社／達志影像）

▲哈蘭德在小角度嘗試推射，皮球竟奇蹟般地擊中門柱彈出，錯失了將比分擴大至2：0的大好良機。（圖／美聯社／達志影像）

2026年世界盃小組賽I組賽事，挪威與塞內加爾在新澤西大都會體育場（MetLife Stadium）展開激烈對決。儘管挪威憑藉彼得森（Marcus Holmgren Pedersen）在半場結束前的進球取得1：0領先，但挪威當家球星「魔人」哈蘭德（Erling Haaland）在上半場補時階段的兩次射門沒進，未能擴大領先，讓他惱怒地跪在地上捶打地面。上半場傷停補時階段，塞內加爾門將愛德華·門迪（Edouard Mendy）在後場出現嚴重失誤，被積極逼搶的哈蘭德攔截。面對空門，哈蘭德在小角度嘗試推射，皮球竟奇蹟般地擊中門柱彈出，錯失了將比分擴大至2：0的大好良機。隨後不到一分鐘，挪威再次發起攻勢，哈蘭德接獲隊友精準傳中，展現了他標誌性的空中懸浮能力，強勢頭槌直指球門右下死角。然而，門迪將功贖罪，展現世界級反應將球從門線上撈出。眼看連續兩次絕佳機會化為泡影，哈蘭德憤恨地跪倒在地，重重捶擊草皮，盡顯懊惱。挪威的領先來自塞內加爾老將庫利巴利（Kalidou Koulibaly）的一次致命傳球失誤。第43分鐘，他試圖後傳卻直接將球送至彼得森腳下，後者長驅直入並起腳射門。儘管這球力量不算極大，但門迪判斷出現瑕疵，讓皮球從手中滑過破網，送給挪威一份大禮。賽前媒體與專家一致預期這將是一場苦戰，塞內加爾在上半場雖保有一定控球率，但後防線的兩次重大失誤讓球隊陷入落後。對於急需勝利來搶佔小組晉級資格的兩隊而言，這僅僅是半場結束。挪威雖然帶著領先進入休息室，但他們未能把握住哈蘭德創造的機會擴大戰果，也讓下半場的戰況充滿未知數。在法國隊以3：0輕取伊拉克後，I組的晉級形勢已趨明朗，法國小組第一機率高達80%，挪威第二機率則有67%。對於目前暫時落後的塞內加爾來說，若想延續出線希望，勢必得在下半場重整旗鼓。